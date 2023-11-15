Иммунолог Эстрина сообщила о необходимости менять постельное белье каждую неделю

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Иммунолог Ирина Эстрина подчеркнула в интервью, что недостаточная частота смены постельного белья может способствовать размножению пылевых клещей.

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Врач напомнила, что пыль в доме является идеальным местом обитания для этих микроорганизмов, которые могут заселять даже постельное белье.

"Пылевые клещи питаются частицами эпидермиса человека и животных. Они сами безопасны и не причиняют вреда человеку, но могут вызывать проблемы со здоровьем, такие как аллергии, дерматит и астма", — подчеркнула врач в беседе с порталом "Доктор Питер".

Эстрина подчеркнула важность еженедельной смены постельного белья для предотвращения накопления паразитов. Она также подчеркнула необходимость правильной стирки и глажки белья.

Специалистка обратила внимание, что клещи могут присутствовать в постели даже в чистой квартире. Проведение всего нескольких ночей в кровати со свежим бельем может привести к накоплению микроорганизмов. Человеческое тело оставляет в постели следы в виде пота, слюны, перхоти и других выделений, невидимые невооруженным глазом, но идеальные для размножения клещей.

Врач также рекомендует тщательно проветривать помещение, где находится постель, предпочтительно с попаданием солнечного света. Еще одним советом является избегание скопления в квартире предметов, которые могут накапливать пыль, таких как ковры и тканевые аксессуары.

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Как часто нужно менять постельное белье