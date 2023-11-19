Врач Гурарий заявила, что людям с гипертонией нельзя употреблять соль

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты подчеркивают, что высокое давление является потенциальной угрозой для развития инсульта и инфаркта миокарда. Врач-невролог Наталия Гурарий из "Новой больницы" рассказала о том, как рацион и пищевые привычки могут помочь поддерживать давление в норме, особенно при незначительных отклонениях.

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Врач отметила, что гипотоникам рекомендуется выпивать чашечку кофе для улучшения самочувствия, но гипертоникам лучше избегать этого напитка. Исследования показали, что употребление кофе повышает артериальное давление в среднем на 4 мм и уровень стрессового гормона на 32%.

Специалист также подчеркнула, что соль может также способствовать высокому давлению, поскольку содержащийся в ней натрий поднимает его уровень. Однако полное отказывание от соли нецелесообразно, так как натрий важен для нормальной работы организма.

Соль и гипертония