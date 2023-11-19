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Врач Гурарий заявила, что людям с гипертонией нельзя употреблять соль

1:00
Здоровье

Эксперты подчеркивают, что высокое давление является потенциальной угрозой для развития инсульта и инфаркта миокарда. Врач-невролог Наталия Гурарий из "Новой больницы" рассказала о том, как рацион и пищевые привычки могут помочь поддерживать давление в норме, особенно при незначительных отклонениях.

Врач Гурарий заявила, что людям с гипертонией нельзя употреблять соль
Фото: openverse by SoraZG is licensed under CC BY 2.0.

Врач отметила, что гипотоникам рекомендуется выпивать чашечку кофе для улучшения самочувствия, но гипертоникам лучше избегать этого напитка. Исследования показали, что употребление кофе повышает артериальное давление в среднем на 4 мм и уровень стрессового гормона на 32%.

Специалист также подчеркнула, что соль может также способствовать высокому давлению, поскольку содержащийся в ней натрий поднимает его уровень. Однако полное отказывание от соли нецелесообразно, так как натрий важен для нормальной работы организма.

Соль и гипертония
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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