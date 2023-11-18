Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WADA под угрозой раскола: почему Игры дружбы вызывают контрзаявки и предостережения
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
Россия готова оплатить взнос в WADA, но при одном условии
Le Monde: Россия выстояла, а Путин был прав
В Бразилии девушка почувствовала себя плохо на концерте Тейлор Свифт и умерла
Песков: Путин, предупреждающий о диверсиях Запада, обладает определённой информацией
Виктория Боня заявила, что пластическая операция за 19 млн рублей окупилась
Украинский генерал: разворовывание военного бюджета ставит под угрозу ВСУ
Администрация Ростова-на-Дону выставила на аукцион три люксовых автомобиля

Найден способ снизить уровень "плохого" холестерина в крови

0:46
Здоровье

Группа ученых пришла к выводу, что генетическое редактирование генов может быть эффективным методом помощи людям с гиперхолестеринемией. Этот метод позволяет окончательно выключить производство "плохого" холестерина.

Найден способ снизить уровень "плохого" холестерина в крови
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Ученые разработали препарат VERVE-101, использующий технологию CRISPR для воздействия на ген, контролирующий уровень "плохого" холестерина в крови.

В настоящее время пациентам приходится ежедневно принимать лекарства для контроля уровня холестерина. Однако новый подход значительно облегчит жизнь пациентам.

Гиперхолестеринемия — генетическое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем "плохого" холестерина в крови и высоким риском развития инфаркта. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Популярное
Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: "Это как?"

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.

Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее непростая жизнь"
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Снижение риска деменции: открытие ученых из Тулейнского университета
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Последние материалы
Администрация Ростова-на-Дону выставила на аукцион три люксовых автомобиля
Bloomberg: Россия вывозит тонны золота в ОАЭ и Гонконг в обход Великобритании
Как заставить водительское кресло зимой прогреваться быстрее обычного
Таинственное исключение: почему 20 россиян покинули рейс Emirates в Буэнос-Айресе
Вышел на свободу киллер Ореховской ОПГ, подозреваемый в десятках убийств
Доктор Мясников рекомендовал прогулки на природе как способ защиты от деменции
Офицер Дэвис: российская ПВО собьет все поставляемые ВСУ истребители F-16
Инфекционист Провоторова посоветовала избежать приема антибиотиков "на всякий случай"
Тренер Чайковская просит не ругать Ирину Роднину после замечаний о Гран-при России
Прилепин рассказал в письме Путину о могуществе ЛГБТ-сообществ в России: это они дают нам слово
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников