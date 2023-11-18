Найден способ снизить уровень "плохого" холестерина в крови

Группа ученых пришла к выводу, что генетическое редактирование генов может быть эффективным методом помощи людям с гиперхолестеринемией. Этот метод позволяет окончательно выключить производство "плохого" холестерина.
Ученые разработали препарат VERVE-101, использующий технологию CRISPR для воздействия на ген, контролирующий уровень "плохого" холестерина в крови.
В настоящее время пациентам приходится ежедневно принимать лекарства для контроля уровня холестерина. Однако новый подход значительно облегчит жизнь пациентам.
Гиперхолестеринемия — генетическое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем "плохого" холестерина в крови и высоким риском развития инфаркта.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.