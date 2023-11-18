Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников поделился интересной находкой в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Он раскрыл результаты научного исследования, где оценивалась эффективность различных видов активности для предотвращения деменции.
Фото: openverse by Phil Roeder is licensed under CC BY 2.0
Мясников подчеркнул, что исследование показало, что прогулки на природе официально рекомендуются для предотвращения деменции. Врач разъяснил, что во время таких прогулок у человека "работает созерцание", и он поддерживает активность мозга, следя за изменяющимися пейзажами.
Получайте оперативные новостиПрисоединяйтесь к Pravda.Ru
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ