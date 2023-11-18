Доктор Мясников рекомендовал прогулки на природе как способ защиты от деменции

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников поделился интересной находкой в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Он раскрыл результаты научного исследования, где оценивалась эффективность различных видов активности для предотвращения деменции.

Фото: openverse by Phil Roeder is licensed under CC BY 2.0

Мясников подчеркнул, что исследование показало, что прогулки на природе официально рекомендуются для предотвращения деменции. Врач разъяснил, что во время таких прогулок у человека "работает созерцание", и он поддерживает активность мозга, следя за изменяющимися пейзажами.

Доктор Мясников. Пища для мозга.