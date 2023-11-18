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Доктор Мясников рекомендовал прогулки на природе как способ защиты от деменции

0:38
Здоровье

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников поделился интересной находкой в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Он раскрыл результаты научного исследования, где оценивалась эффективность различных видов активности для предотвращения деменции.

Доктор Мясников рекомендовал прогулки на природе как способ защиты от деменции
Фото: openverse by Phil Roeder is licensed under CC BY 2.0

Мясников подчеркнул, что исследование показало, что прогулки на природе официально рекомендуются для предотвращения деменции. Врач разъяснил, что во время таких прогулок у человека "работает созерцание", и он поддерживает активность мозга, следя за изменяющимися пейзажами.

Доктор Мясников. Пища для мозга.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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