Диетолог Соломатина рассказала о напитках, способствующих похудению: травяные чаи и вода с лимоном

Диетолог Елена Соломатина назвала напитки, которые помогут бороться с лишним весом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснила, что вода с лимоном может стать вспомогательным средством для похудения. Она отметила, что вода способствует улучшению метаболических процессов.

"У нас все белки могут вырабатываться в клетках в среде определённой вязкости. И желательно чтобы эта среда поддерживалась на оптимальном уровне", — сказала диетолог.

Соломатина рассказала, что лимон, благодаря содержанию органических кислот, улучшает выделение желудочного сока и других пищевых ферментов, а также оказывает несколько раздражающее действие.

Специалист отметила, некоторые люди не могут пить воду без вкусовых добавок, поэтому лимон может стать такой добавкой.

"Лимон поможет поддерживать кислотно-щелочной баланс, а это условие для опять же нормального метаболизма", — объяснила эксперт.

Диетолог предупредила, что лимон противопоказан людям с гастритом, язвой, панриотитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Она порекомендовала пить напики с травами.

"Кому-то очень хорошо помогают успокаивающие напитки. Это различные травяные чаи типа ромашки, мяты и так далее. Мята, с одной стороны, понижает спазм сфинктеров и того же желчного пузыря. Тогда легче идет отток желчи и быстрее эмульгируются, перевариваются жиры. И там по всем органам и системам улучшает переваривание, уменьшает тошноту. У кого пониженный аппетит и так далее. Или он просто находится в состоянии стресса. И опять же спазмы, плохо переваривается еда и так далее. Мята отчасти эту проблему решит", — рассказала Соломатина.

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