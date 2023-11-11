Врачи-онкологи из различных стран предупреждают, что примерно 80% всех случаев онкологии связаны с воздействием канцерогенов на организм.
Известно, что продукты горячего копчения, особенно колбасные изделия, могут оказывать разрушительное воздействие на здоровье. Хирург и онколог Иван Карасёв подчеркнул в своём Telegram-канале, что употребление колбасы не следует включать в повседневное питание.
С наибольшим риском для организма с точки зрения воздействия канцерогенов связаны продукты горячего копчения, в то время как продукты холодного копчения считаются менее опасными.
Эксперт напомнил, что формирование полипов в кишечнике, которые могут переродиться в рак, также связано с несбалансированным питанием. Особенно вредными являются чрезмерное потребление жареных, острых и жирных блюд, а также всякого рода копчёностей, как сообщает "РГ".
Карасёв подчеркнул, что рак желудочно-кишечного тракта может продолжительное время протекать бессимптомно, и его ранние стадии часто обнаруживают случайно в ходе гастроскопии, проводимой по другим показаниям. В 80% случаев заболевание выявляется уже на поздних стадиях.
Врач рекомендует придерживаться правильного питания для профилактики рака и регулярно проходить обследования при возникновении болевых ощущений или других отклонений в здоровье.
Онколог Александр Серяков отметил, что употребление 50 граммов сырокопченой колбасы сравнимо по степени канцерогенности с употреблением целой пачки сигарет. Это приводит к увеличению риска развития рака толстой кишки на 18 процентов при включении переработанных мясных продуктов в ежедневный рацион.
Врач подчеркнул, что при процессе копчения выделяется дым, содержащий значительное количество вредных веществ, включая те, чья канцерогенная активность уже доказана.
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