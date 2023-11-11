Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева выделила продукты, способствующие задержанию процессов старения. По мнению врача, наличие альфа-липоевой кислоты в пище способствует увеличению выработки важного антиоксиданта — глутатиона. Этот антиоксидант является ключевым фактором в защите организма от преждевременного старения. Альфа-липоевую кислоту можно получить из таких продуктов, как молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, шпинат и брокколи.
Также диетолог отмечает, что линоленовая кислота играет важную роль в замедлении процессов старения, способствует сжиганию жира и укреплению иммунитета. Это полезное вещество присутствует в продуктах, таких как скумбрия, сардины, лосось, сельдь, грецкие орехи, соя и льняное масло, сообщает "Главный региональный".
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