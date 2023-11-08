Врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Pravda.Ru объяснил, можно ли отличить ротавирусную инфекцию от "отравления".
Медик пояснил, что термин "отравление" некорректен. Он отметил, что люди часто путают отравление ядами и пищевую токсикоинфекцию.
"Если человек съел нечто, содержащее живые микробы, которые выделяют токсин у него в желудке, это называется "пищевая токсикоинфекция", — рассказал врач.
Он отметил, что отличить ротавирус от пищевой токсикоинфекции можно только лабораторным способом.
"Ротавирусные инфекции, как и другие энтеровирусные инфекции, сопровождаются рвотой, поносом и высокой температурой. Фактически это кишечный грипп. В просторечье это называется "кишечный грипп", как грипп, но только ещё рвота и понос", — пояснил терапевт-иммунолог.
Жемчугов подчеркнул, что симптомы ротавируса похожи на проявления пищевой токсикоинфекции
"Если человек что-то съел, через какое-то время у него проявляется температура, рвота и понос", — сказал врач.
Ранее Владислав Жемчугов рассказал, какие народные средства при лечении ОРВИ, могут нанести вред.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.