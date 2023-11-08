Терапевт-иммунолог рассказал о симптомах "кишечного гриппа" и "пищевой токсикоинфекции"

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Pravda.Ru объяснил, можно ли отличить ротавирусную инфекцию от "отравления".

Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Медик пояснил, что термин "отравление" некорректен. Он отметил, что люди часто путают отравление ядами и пищевую токсикоинфекцию.

"Если человек съел нечто, содержащее живые микробы, которые выделяют токсин у него в желудке, это называется "пищевая токсикоинфекция", — рассказал врач.

Он отметил, что отличить ротавирус от пищевой токсикоинфекции можно только лабораторным способом.

"Ротавирусные инфекции, как и другие энтеровирусные инфекции, сопровождаются рвотой, поносом и высокой температурой. Фактически это кишечный грипп. В просторечье это называется "кишечный грипп", как грипп, но только ещё рвота и понос", — пояснил терапевт-иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что симптомы ротавируса похожи на проявления пищевой токсикоинфекции

"Если человек что-то съел, через какое-то время у него проявляется температура, рвота и понос", — сказал врач.

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