Признаками рака поджелудочной железы могут быть желтуха и потеря аппетита

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неочевидные признаки опухоли поджелудочной железы перечислил онколог "СМ-Клиники", профессор Валерий Егиев. Эти симптомы часто принимают за признаки других болезней, из-за чего лечение начинается с опозданием.

Фото: https://www.nur.kz/

Врач назвал совокупность "звоночков", которые должны насторожить. Это резкая потеря веса, желтушный цвет кожи, отсутствие аппетита, расстройство желудка, беспричинный темный цвет мочи и светлый кал. Эти сигналы часто принимают за язву или гастрит, или простое расстройство ЖКТ.

Медикам до сих пор не известна точная причина возникновения опухоли поджелудочной железы. Называются только общие факторы: вредные привычки, неправильный образ жизни и питания, патологии печени. Между тем этот вид онкологии является трудно диагностируемым.

Поэтому чрезвычайно важно прислушиваться к себе и вовремя обращаться за помощью. Сегодня многие виды онкологии успешно излечиваются на ранних стадиях. Верный диагноз может поставить только врач при помощи УЗИ, КТ, МРТ и анализа крови на онкомаркеры.

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