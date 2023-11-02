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Авокадо и йогурт: восемь продуктов, содержащих полезные жиры, которые стоит включить в рацион

2:49
Здоровье

Убеждение, что употребление жиров автоматически приводит к набору лишних килограммов, не всегда является верным. Существуют полезные жиры, которые являются неотъемлемой частью здоровой диеты. Диетологи HerBeauty. co называют 8 продуктов, насыщенных этим элементом, которые стоит употреблять хотя бы раз в неделю.

Авокадо и йогурт: восемь продуктов, содержащих полезные жиры, которые стоит включить в рацион
Фото: https://metrifit.com/wp-content/uploads/2020/08/nutrition.jpg

Авокадо

Этот уникальный фрукт богат витаминами и мононенасыщенными жирными кислотами, несущими огромную пользу организму. Он может стать отличным дополнением к завтраку, обеду или ужину. Помимо всего прочего, авокадо улучшает пищеварение.

Жирная рыба

Важно учесть, что жирная рыба, такая как дикий лосось, является источником омега-3 жирных кислот, которые помогают предотвращать артрит, сердечные заболевания и другие заболевания.

Оливковое масло

Исследования показали, что люди, соблюдающие средиземноморскую диету, обогащенную оливковым маслом, живут дольше. Его можно добавлять в салаты в качестве заправки или использовать в приготовлении блюд. Предпочтительно использовать оливковое масло первого холодного отжима, так как оно менее обработано.

Жирный йогурт

Йогурт содержит полезные жиры и обогащен полезными пробиотиками, которые благоприятно воздействуют на пищеварение и иммунную систему. Главное избегать обезжиренных продуктов в которые часто добавляют много сахара.

Орехи

Разные виды орехов обладают своими уникальными преимуществами для здоровья. Грецкие, например, способствуют здоровью мозга и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а миндаль богат антиоксидантами. Насладитесь многогранными преимуществами, смешивая разные орехи в своей диете.

Яйца

В яйцах содержится не только белок, но и полезные жиры, витамины, минералы и аминокислоты. Многие опасаются, что они могут увеличить уровень холестерина, но несколько яиц в неделю не оказывают серьезного влияния на него.

Кокосовое масло

Кокосовое масло является одним из наиболее полезных масел для приготовления пищи. Оно может использоваться для жарки и придаст вашим блюдам уникальный вкус. Кроме того, кокосовое масло обладает антибактериальными свойствами.

Гхи (топленое масло)

Гхи — это очищенное топленое масло. Оно стабильно при высоких температурах, идеально для приготовления пищи и обогащено витаминами и жирными кислотами.

Учтите эти полезные источники жиров в своем рационе, и ваше здоровье скажет вам спасибо.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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