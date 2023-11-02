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Врач Бирюкова рекомендовала употреблять рыбу и масло для здоровья сердца

2:37
Здоровье

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в России и во всем мире продолжает ежегодно расти, и одним из способствующих этому факторов является несбалансированное питание. Кардиолог Анна Бирюкова из "SM-Clinic" подчеркивает важность определенных продуктов, полезных для здоровья сердца и сосудов.

Врач Бирюкова рекомендовала употреблять рыбу и масло для здоровья сердца
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Сбалансированное питание предполагает не только сокращение потребления определенных продуктов, но и обеспечение достаточного потребления необходимых питательных веществ, витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Бирюкова рекомендует употреблять определенные масла, известные своим высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые имеют решающее значение для поддержания здоровья кровеносных сосудов и сердца. К таким маслам относятся оливковое масло, кукурузное масло, подсолнечное масло, соевое масло и рапсовое масло.

Кроме того, желательно включать в свой рацион больше рыбы, особенно жирной, такой как сельдь, скумбрия или лосось. Рыба является богатым источником ПНЖК и белка. Употребление рыбы 1-2 раза в неделю может помочь снизить риск развития атеросклероза.

Белок является еще одним важным компонентом для организма, и его следует получать как из продуктов животного происхождения (нежирное мясо и птица), так и из овощей (чечевица и горох).

Клетчатка важна для организма, так как она действует как щетка в кишечнике, помогая выводить лишние жиры и способствуя росту полезной микрофлоры кишечника. Продукты, богатые клетчаткой, включают цельнозерновой хлеб, овощи, зелень, фрукты и злаки. Примечательно, что гречневая крупа, рис и полба относятся к числу самых полезных злаков.

Фрукты и овощи необходимы из-за высокого содержания в них витаминов и микроэлементов. Бирюкова рекомендует употреблять около пяти порций свежих овощей и фруктов в день, что составляет около 500 граммов. Замороженные фрукты и овощи также можно употреблять в пищу при условии правильного хранения, чтобы сохранить их полезные компоненты.

Хотя сухофрукты питательны, важно помнить о концентрации сахара в них. Порции сухофруктов должны быть меньше, тем более что некоторые производители подслащивают сухофрукты, что делает их менее рекомендуемыми для регулярного употребления.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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