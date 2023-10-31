Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Англии активист выпустил в ресторан Макдональдс мышей в цветах Палестины
Джастин Тимберлейк улетел из США после откровений Бритни Спирс об аборте
Российским чиновникам хотят запретить пользоваться импортными ручками
Роналду с сарказмом отреагировал на вручение Месси "Золотого мяча"
Гастроэнтеролог Губина перечислила лучшие "противораковые" продукты
Новое исследование предполагает, что "кусок" Луны вращается вокруг Земли
В Запорожской области исправил ошибку в заявлении кандидата в президенты США о новых регионах РФ
До четырёх выросло число жертв пожара в Петербурге
Патрушев: сокращение ученых и инженеров задерживает техническое развитие России

Онколог Пылев призвал не паниковать из-за возможности унаследовать рак

1:12
Здоровье

Онколог Андрей Пылев подчеркивает важность регулярных общих медицинских осмотров, которые не только дают актуальную информацию о состоянии здоровья человека, но и могут служить способом выявления потенциальных рисков развития рака. Однако он также уточняет, что само по себе наличие больных раком среди родственников не обязательно означает, что заболевание будет передаваться по наследству. Поэтому в таких случаях не рекомендуется проходить обширное тестирование исключительно с целью выявления рака.

Онколог Пылев призвал не паниковать из-за возможности унаследовать рак
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пылев подчеркивает, что сильная генетическая связь в первую очередь подтверждается в случаях рака яичников и молочной железы. В этих конкретных ситуациях может оказаться важным рассмотреть более тщательный подход к мониторингу и тестированию. Тем не менее, врач советует не впадать в ненужную панику, если в семейном анамнезе есть эти заболевания. Вместо этого он подчеркивает важность регулярных медицинских осмотров, поскольку они могут помочь предотвратить многие потенциальные проблемы со здоровьем, включая рак, путем раннего выявления проблем и обеспечения своевременного вмешательства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК. Наследственность и риск онкологии. Ещё одна причина сходить к генетику.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Последние материалы
Врач Поздняков рассказал об опасности коклюша
Телеведущую Ксению Бородину жестко захейтили за соблазнительное видео
Организатор акции в аэропорту Махачкалы — Анвар живёт в Махачкале и получил за это 30 тысяч рублей
Самолёт Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Сыктывкаре
Зеленский утратил доверие украинцев
Нутрициолог Макарова: ошибки в питании могут вызывать чувство утренней усталости
Минобороны: ПВО России сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ
ВСУ обстреляли окраину Шебекино в Белгородской области
Политолог Макаркин назвал "культ силы" причиной беспорядков в Махачкале
Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников