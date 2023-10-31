Онколог Пылев призвал не паниковать из-за возможности унаследовать рак

Онколог Андрей Пылев подчеркивает важность регулярных общих медицинских осмотров, которые не только дают актуальную информацию о состоянии здоровья человека, но и могут служить способом выявления потенциальных рисков развития рака. Однако он также уточняет, что само по себе наличие больных раком среди родственников не обязательно означает, что заболевание будет передаваться по наследству. Поэтому в таких случаях не рекомендуется проходить обширное тестирование исключительно с целью выявления рака.
Пылев подчеркивает, что сильная генетическая связь в первую очередь подтверждается в случаях рака яичников и молочной железы. В этих конкретных ситуациях может оказаться важным рассмотреть более тщательный подход к мониторингу и тестированию. Тем не менее, врач советует не впадать в ненужную панику, если в семейном анамнезе есть эти заболевания. Вместо этого он подчеркивает важность регулярных медицинских осмотров, поскольку они могут помочь предотвратить многие потенциальные проблемы со здоровьем, включая рак, путем раннего выявления проблем и обеспечения своевременного вмешательства.
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