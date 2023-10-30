Психотерапевт Попов заявил, что 8-часовой сон помогает человеку не сойти с ума

Психотерапевт Дмитрий Попов поделился информацией о том, сколько нужно спать, чтобы сохранить свое психическое здоровье. По его словам, недостаток сна может оказать серьезное воздействие на психику человека, приводя к ухудшению когнитивных функций и снижению продуктивности.

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"Интересно, что долгое время человек может не замечать, что ему не хватает сна, так как его организм приспосабливается к такому режиму. Тем не менее, недостаток сна существенно влияет на когнитивные способности, включая кратковременную и долгосрочную память. Уменьшается способность усваивать новую информацию и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды", — указал Попов в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор отмечает, что взрослым людям трудоспособного возраста рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки. Студентам, особенно тем, кто активно учатся и усваивают большое количество новой информации, необходимо спать по меньшей мере девять часов в сутки, чтобы эффективно усваивать эту информацию.

Психотерапевт также подчеркивает, что накопление недостатка сна может усугубить депрессию.

Он добавляет, что недостаток сна оказывает влияние на гормональную систему, способствуя накоплению жировой ткани, а также может вызвать нарушения менструального цикла у женщин и мужского гормонального цикла. У мужчин это может привести к более раннему появлению признаков старения, снижению уровня тестостерона и либидо. Также недостаток сна воздействует на метаболизм, что может привести к нарушениям обмена веществ в организме.

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