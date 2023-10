Психотерапевт Попов заявил, что 8-часовой сон помогает человеку не сойти с ума

Психотерапевт Дмитрий Попов поделился информацией о том, сколько нужно спать, чтобы сохранить свое психическое здоровье. По его словам, недостаток сна может оказать серьезное воздействие на психику человека, приводя к ухудшению когнитивных функций и снижению продуктивности.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0