Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин на немецком языке осудил нападки на экс-канцлера Германии Шрёдера
Почему сложно взять самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевку: сплошной бетон
Арестович* рассказал о повторяющихся ошибках ВСУ: "Потеряем Авдеевку"
В Красноярске экстренно посадили самолёт из-за военного, требовавшего открыть дверь
Территорию Красной площади в Москве заблокировали: пригонят танки
Муж актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин впал в депрессию после смерти их близнецов
Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт конфликт с РФ
Как Россия одним решением лишила Японию надежды на территории

Больные коронавирусом рассказали, какими симптомами сопровождается COVID-19 в 2023 году

1:35
Здоровье

Пациенты, больные коронавирусом в 2023 году, сообщают о новых симптомах, таких как кашель, насморк, повышенная температура и воспаленное горло. В Петербурге ситуация в городских больницах на данный момент не критическая, и в поликлиниках нет необходимости носить маски и проводить дезинфекцию рук для защиты от потенциальных носителей COVID-19, сообщает издание "Фонтанка".

Больные коронавирусом рассказали, какими симптомами сопровождается COVID-19 в 2023 году
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Одна жительница Петербурга Лариса почувствовала недомогание после сидения в самолёте в турецком аэропорту. После возвращения домой у неё возникли симптомы, включая боль в горле, кашель, насморк и лёгкое повышение температуры (от 37,5 до 37,8), что является типичными признаками болезни. Однако, когда она обратилась в поликлинику, ей не измерили температуру и не осмотрели горло. Вместо этого взяли мазок для тестирования на коронавирус. Результат оказался положительным. После этого ей предложили бесплатные лекарства, но Лариса вызвала врача на дом для дополнительного консультации.

Ещё одна жительница Оксана почувствовала повышение температуры тела (выше 38). Это сопровождалось сильным кашлем. После отрицательного результата ПЦР-теста она обратилась в поликлинику для выписки больничного листа. Врач направила её на рентгенографию лёгких, которая показала воспаление в левом лёгком.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
Муж актрисы Елены Прокловой Александр Дерябин впал в депрессию после смерти их близнецов
Тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины обнаружили в Ленобласти
Больные коронавирусом рассказали, какими симптомами сопровождается COVID-19 в 2023 году
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт конфликт с РФ
Как Россия одним решением лишила Японию надежды на территории
JP: ВВС Израиля хотят измотать ХАМАС до начала наземной операции в секторе Газа
В Роспотребнадзоре рассказали, почему опасно есть немытые яйца
Актриса Серябкина поддержала детей Шатунова на трибьют-концерте
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы
Автоэксперт Канаев предупредил о последствиях хранения машины в гараже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников