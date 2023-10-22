Больные коронавирусом рассказали, какими симптомами сопровождается COVID-19 в 2023 году

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пациенты, больные коронавирусом в 2023 году, сообщают о новых симптомах, таких как кашель, насморк, повышенная температура и воспаленное горло. В Петербурге ситуация в городских больницах на данный момент не критическая, и в поликлиниках нет необходимости носить маски и проводить дезинфекцию рук для защиты от потенциальных носителей COVID-19, сообщает издание "Фонтанка".

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Одна жительница Петербурга Лариса почувствовала недомогание после сидения в самолёте в турецком аэропорту. После возвращения домой у неё возникли симптомы, включая боль в горле, кашель, насморк и лёгкое повышение температуры (от 37,5 до 37,8), что является типичными признаками болезни. Однако, когда она обратилась в поликлинику, ей не измерили температуру и не осмотрели горло. Вместо этого взяли мазок для тестирования на коронавирус. Результат оказался положительным. После этого ей предложили бесплатные лекарства, но Лариса вызвала врача на дом для дополнительного консультации.

Ещё одна жительница Оксана почувствовала повышение температуры тела (выше 38). Это сопровождалось сильным кашлем. После отрицательного результата ПЦР-теста она обратилась в поликлинику для выписки больничного листа. Врач направила её на рентгенографию лёгких, которая показала воспаление в левом лёгком.

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