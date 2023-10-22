В Роспотребнадзоре рассказали, почему опасно есть немытые яйца

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед тем как приобрести яйца, рекомендуется провести тщательный осмотр, чтобы убедиться в целости и чистоте скорлупы. После покупки продукт следует хранить только в холодильнике, предпочтительно на главной полке, с острым концом яиц вниз, чтобы избежать контакта желтка с воздушным слоем.

Фото: openverse

Эксперты из Роспотребнадзора подчеркнули популярность яиц среди россиян и напомнили о необходимости тщательной мойки перед употреблением. Скорлупы могут быть заражены возбудителями инфекции, такими как бактерии рода Salmonella и вирус гриппа A, который может вызвать птичий грипп. Поэтому обязательно мыть яйца перед использованием и варить их не менее 10 минут после закипания воды, сообщает "В Татарстане".

Эксперты отметили, что чем свежее яйцо, тем меньше вероятность заболеть. Яйца с маркировкой "Д" следует употреблять в течение семи дней, а яйца категории "С" могут храниться в холодильнике до 25 дней. Однако стоит помнить, что смытые яйца хранятся в два раза меньше.

Если возникнут первые признаки инфекции, важно сразу же обратиться к врачу. Обычно они проявляются в виде симптомов отравления, но впоследствии могут возникнуть осложнения.

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