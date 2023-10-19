Врач Сапрыкин рассказал, как не стать импотентом раньше срока

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начиная с 20 лет, уровень тестостерона в организме мужчины убывает примерно на 0,5-1% ежегодно. Это ведет к появлению проблем с эрекцией к 40 годам. Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин поделился рекомендациями о том, как избежать импотенции в более позднем возрасте.

Фото: openverse

"Существуют два типа эрекции: психогенная и спонтанная. С возрастом спонтанная эрекция ослабевает. Многие мужчины переживают этот процесс и иногда связывают ухудшение эрекции с поиском молодых партнерш, думая, что проблема в возрасте или внешности их супруги. Однако это воспринимается ограниченным временным эффектом новизны, поскольку возраст партнерши не влияет на последующее снижение уровня тестостерона", — пояснил врач.

Согласно Сапрыкину, на раннее наступление импотенции влияют факторы, такие как застой в органах малого таза, простатит, сахарный диабет, ожирение и гипертония. Для уменьшения их воздействия рекомендуется вести активный образ жизни, включая физические упражнения. Кроме того, важно поддерживать регулярную сексуальную жизнь с постоянным партнером и следить за температурными режимами яичек, избегая как перегрева, так и переохлаждения, сообщает "Life".

"Перегрев может привести к слишком ранней активации и гибели сперматозоидов, даже до контакта с женщиной. Поэтому стоит быть осторожным в отношении сидений с подогревом, особенно во время долгих поездок, и избегать слишком плотного белья. Семейные трусы считаются лучшим выбором для продолжительного здоровья мужчины и профилактики импотенции", — предупредил Сапрыкин.

Также необходимо следить за рационом и весом. Рекомендуется избегать жирных продуктов, сладостей и пищи с высоким содержанием консервантов, так как сперматозоиды чувствительны к воздействию вредных экологических факторов. Врач также советует умеренное употребление алкоголя, укрепление мышц малого таза и практику спорта, который способствует косвенному массажу простаты, таких как бег, велоспорт и конный спорт.

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