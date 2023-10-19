Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик Шаффер: ВСУ выдохлись, не добившись никаких успехов в ходе наступления
Лидер партии "Ватан" Перинчек призывает столицы РФ, Турции и Ирана к противодействию Израилю
Немецкий бизнесмен Дотком: США не выиграют войну с РФ, Китаем и исламским миром
Невролог Алмазов объяснил, почему нельзя терпеть головную боль
Эксперты рассказали, как не стать жертвой скрученного пробега
Forbes: поставленные на Украину ракеты ATACMS не смогут уничтожить танки ВС РФ
Депутат Бессараб: "В следующем году пенсии будут проиндексированы выше плана"
Систему предупреждения об опасностях в космосе усовершенствуют
Провал атаки ВСУ в Запорожье: разбитая техника США и сдающиеся в плен боевики

Врач Гадзиян назвал ночной поход в туалет симптомом онкологии

2:08
Здоровье

Хирург и онколог Марк Гадзиян предупреждает, что у мужчин старше 45 лет часто встречаются два серьезных заболевания, которые, если не выявить и не начать лечение вовремя, могут вызвать много проблем. Эти заболевания — аденома предстательной железы и рак простаты.

Врач Гадзиян назвал ночной поход в туалет симптомом онкологии
Фото: openverse.org

Эти заболевания гораздо распространеннее, чем может показаться. Например, в США и Европе рак простаты давно занимает первое место среди онкологических заболеваний у мужчин, как указал Марк Гадзиян.

Марк Гадзиян сообщает, что существуют данные о том, что к 80-90 годам у 80% мужчин имеется аденома предстательной железы, а у 90% из них есть рак (который может быть клинически незаметным). Интересно, что оба этих заболевания часто существуют одновременно.

Чаще всего одно из них проявляется первым, а затем с течением времени обнаруживается и второе, как указывает специалист. Эти ситуации хорошо известны, и они часто сопровождаются определенными симптомами.

Марк Гадзиян рассказывает, что в его практике были случаи, когда у пациентов удаляли аденому предстательной железы, а через два года у них обнаруживался рак в той же железе, и им приходилось лечить уже это заболевание.

Врач призывает мужчин в возрасте от 40 до 70-75 лет более внимательно следить за уровнем ПСА (простатического специфического антигена) и мониторить, как и когда они ходят в туалет. Опасными симптомами являются частые ночные походы в туалет, пробуждение с позывами и затруднения с мочеиспусканием. Врач рекомендует проводить простые обследования, такие как ультразвук, урофлоуметрия и общий анализ мочи. Они помогут своевременно установить диагноз.

Марк Гадзиян подчеркивает, что даже при отсутствии жалоб необходимо сдавать кровь на ПСА каждый год, так как это ключевой маркер для ранней диагностики рака простаты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Первые признаки рака желудка, прогноз в зависимости от стадии и лечение
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Муравейко Юрий
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Продукт для чистки сосудов и профилактики онкологии
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Последние материалы
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана
Врач Гадзиян назвал ночной поход в туалет симптомом онкологии
В Воронеже автобус с пассажирами попал в аварию с автомобилем
Специалист обнаружил серьёзную уязвимость в китайских автомобилях
Valeurs Actuelles: внезапное окончание конфликта на Украине означало бы победу России
В Екатеринбурге нашли кладбище для живых людей
ГИБДД объяснила, зачем прохожие фотографируют чужие автомобили во дворах
Полиция задержала во французском Канне мужчину с ножом у синагоги
Как и когда выкапывать гладиолусы и георгины
РФ и Белоруссия совместно работают над двигателем мощностью в 5000 л.с.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников