Врач Гадзиян назвал ночной поход в туалет симптомом онкологии

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург и онколог Марк Гадзиян предупреждает, что у мужчин старше 45 лет часто встречаются два серьезных заболевания, которые, если не выявить и не начать лечение вовремя, могут вызвать много проблем. Эти заболевания — аденома предстательной железы и рак простаты.

Фото: openverse.org

Эти заболевания гораздо распространеннее, чем может показаться. Например, в США и Европе рак простаты давно занимает первое место среди онкологических заболеваний у мужчин, как указал Марк Гадзиян.

Марк Гадзиян сообщает, что существуют данные о том, что к 80-90 годам у 80% мужчин имеется аденома предстательной железы, а у 90% из них есть рак (который может быть клинически незаметным). Интересно, что оба этих заболевания часто существуют одновременно.

Чаще всего одно из них проявляется первым, а затем с течением времени обнаруживается и второе, как указывает специалист. Эти ситуации хорошо известны, и они часто сопровождаются определенными симптомами.

Марк Гадзиян рассказывает, что в его практике были случаи, когда у пациентов удаляли аденому предстательной железы, а через два года у них обнаруживался рак в той же железе, и им приходилось лечить уже это заболевание.

Врач призывает мужчин в возрасте от 40 до 70-75 лет более внимательно следить за уровнем ПСА (простатического специфического антигена) и мониторить, как и когда они ходят в туалет. Опасными симптомами являются частые ночные походы в туалет, пробуждение с позывами и затруднения с мочеиспусканием. Врач рекомендует проводить простые обследования, такие как ультразвук, урофлоуметрия и общий анализ мочи. Они помогут своевременно установить диагноз.

Марк Гадзиян подчеркивает, что даже при отсутствии жалоб необходимо сдавать кровь на ПСА каждый год, так как это ключевой маркер для ранней диагностики рака простаты.

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