Врач Волкова назвала 6 причин не носить утягивающее белье

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эффективный подход к уменьшению выпуклостей на боках и животе заключается в ношении обтягивающих шорт с высокой талией. Этот прием быстро подчеркивает силуэт, делая его почти безупречным даже под облегающей одеждой. Однако есть важные соображения, о которых следует знать. Использование корректирующего белья потенциально может представлять опасность для здоровья человека.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эти стратегии и методы не подлежали запрету в течение длительного периода. Утягивающее нижнее белье умело скрывает недостатки фигуры, придавая женщинам более стройный и привлекательный вид.

Тем не менее, очень важно не злоупотреблять этим методом, чтобы немедленно уменьшить непривлекательные жировые отложения вокруг живота и бедер. Это предупреждение исходит от гинеколога, который советует воздерживаться от регулярного и длительного использования корректирующего белья. И вот почему.

По словам Екатерины Волковой, врача-гинеколога:

Независимо от качества и натуральности корректирующего белья, оно неизменно оказывает сжимающее действие. Следовательно, существует несколько опасных последствий, связанных с постоянным износом. К ним относятся:

Препятствует естественному кровообращению, особенно возвращению венозного кровотока.

Препятствует оттоку лимфы.

Сдавливание внутренних органов, приводящее к нарушению питания и гипоксии.

Нарушение функциональности дыхательной системы.

Нарушается естественная функция мышечного корсета, что приводит к ослаблению мышц спины, делая позвоночник уязвимым даже к незначительным нагрузкам.

Повышает внутрибрюшное давление, тем самым увеличивая риск выпадения тазовых органов, диафрагмальных грыж и гастроэзофагеального рефлюкса, сопровождающегося изжогой.

Врач разъясняет, что допустимо носить корректирующее белье в особых случаях, чтобы добиться лучшего прилегания к одежде. Это не представляет никакой опасности, но в таких случаях необходимо соблюдать определенные правила.

Корректирующее белье не следует носить более 10-12 часов в неделю.

Очень важно выбрать подходящий размер корректирующего и утягивающего нижнего белья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Утягивающее белье — в чем опасность? Рассказывает хирург клиники «Союз» Олег Николаевич Вотяков.