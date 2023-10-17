Врач Волкова назвала 6 причин не носить утягивающее белье

Эффективный подход к уменьшению выпуклостей на боках и животе заключается в ношении обтягивающих шорт с высокой талией. Этот прием быстро подчеркивает силуэт, делая его почти безупречным даже под облегающей одеждой. Однако есть важные соображения, о которых следует знать. Использование корректирующего белья потенциально может представлять опасность для здоровья человека.
Эти стратегии и методы не подлежали запрету в течение длительного периода. Утягивающее нижнее белье умело скрывает недостатки фигуры, придавая женщинам более стройный и привлекательный вид.
Тем не менее, очень важно не злоупотреблять этим методом, чтобы немедленно уменьшить непривлекательные жировые отложения вокруг живота и бедер. Это предупреждение исходит от гинеколога, который советует воздерживаться от регулярного и длительного использования корректирующего белья. И вот почему.
По словам Екатерины Волковой, врача-гинеколога:
Независимо от качества и натуральности корректирующего белья, оно неизменно оказывает сжимающее действие. Следовательно, существует несколько опасных последствий, связанных с постоянным износом. К ним относятся:
Врач разъясняет, что допустимо носить корректирующее белье в особых случаях, чтобы добиться лучшего прилегания к одежде. Это не представляет никакой опасности, но в таких случаях необходимо соблюдать определенные правила.
Корректирующее белье не следует носить более 10-12 часов в неделю.
Очень важно выбрать подходящий размер корректирующего и утягивающего нижнего белья.
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