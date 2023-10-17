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У каждого пятого человека есть мутация, обеспечивающая устойчивость к холодам

2:48
Здоровье

Примерно каждый пятый человек имеет недостаток белка α-актинин-3 в своих мышечных волокнах. Исследователи из Швеции, а точнее - Каролинского института - обнаружили, что у таких людей большая часть их скелетных мышц состоит из медленно сокращающихся мышечных волокон. Эти волокна более устойчивы к утомлению, более энергоэффективны и обеспечивают лучшую переносимость низких температур по сравнению с быстросокращающимися мышечными волокнами. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics.

У каждого пятого человека есть мутация, обеспечивающая устойчивость к холодам
Фото: openverse

Скелетные мышцы обычно состоят из двух типов волокон: быстрых (белых), которые быстро утомляются, и медленных (красных), более стойких к утомлению. Белок α-актинин-3, наличие которого характерно для быстросокращающихся волокон, отсутствует у примерно 20% населения (почти 1,5 миллиарда человек) из-за генетической мутации. Это отсутствие белка может быть связано с эволюционными изменениями, которые возникли при миграции людей из Африки в холодные регионы Центральной и Северной Европы.

"Люди с недостатком α-актинина-3 лучше сохраняют тепло и более эффективно используют энергию, чтобы адаптироваться к холодным условиям. Это стало ясным в ходе исследования, в котором 42 здоровых мужчины сели в холодную воду (14°C) и поддерживали температуру своего тела более эффективным способом. Вместо активации быстросокращающихся волокон, которые вызывали бы заметное дрожание, они увеличивали активность медленно сокращающихся волокон, которые генерировали тепло за счет увеличения базового тонуса", — пояснил профессор Хокан Вестерблад, эксперт в области физиологии мышц

Однако ученые также предупреждают о возможных негативных последствиях недостатка α-актинина-3 в современном обществе, таких как увеличение риска заболеваний, связанных с недостатком активности. Также вызывает интерес, как этот недостаток влияет на реакцию организма на физические нагрузки. Люди с отсутствием α-актинина-3, возможно, будут менее успешны в спорте, требующего высокой силы и быстрого реагирования, но при этом могут быть более выносливыми в спорте, требующего длительных усилий.

Важно отметить, что исследование имеет свои ограничения, так как изучение механизмов на уровне детализации, схожем с экспериментами на животных и клетках, сложно проводить на людях. Некоторые физиологические механизмы, описанные в исследовании, требуют дальнейших исследований.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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