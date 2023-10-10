Врач-сомнолог рассказал о причинах усталости по утрам: тревожные и депрессивные расстройства

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как наладить сон, чтобы не просыпаться усталым.

Фото: Openverse

В первую очередь эксперт порекомендовал спать не менее восьми часов в сутки. Качество сна можно увеличить, по словам специалиста, с помощью нормализации состояния нервной системы.

Полуэктов объяснил, что при возбуждённом состоянии сон будет поверхностным и беспокойным.

"Я советую не смотреть телевизор перед сном и снизить активность", — цитирует слова сомнолога "Вечерняя Москва".

Он отметил, что усталость по утрам может говорить о тревожных и депрессивных расстройствах.

Полуэктов предупредил, что если проблемы со сном длятся более трёх месяцев, то есть риск перехода бессоницы в хроническую. Он советует в этом случае обращаться за помощью к специалисту, чтобы он смог подобрать терапию.

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