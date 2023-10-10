Врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как наладить сон, чтобы не просыпаться усталым.
В первую очередь эксперт порекомендовал спать не менее восьми часов в сутки. Качество сна можно увеличить, по словам специалиста, с помощью нормализации состояния нервной системы.
Полуэктов объяснил, что при возбуждённом состоянии сон будет поверхностным и беспокойным.
"Я советую не смотреть телевизор перед сном и снизить активность", — цитирует слова сомнолога "Вечерняя Москва".
Он отметил, что усталость по утрам может говорить о тревожных и депрессивных расстройствах.
Полуэктов предупредил, что если проблемы со сном длятся более трёх месяцев, то есть риск перехода бессоницы в хроническую. Он советует в этом случае обращаться за помощью к специалисту, чтобы он смог подобрать терапию.
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