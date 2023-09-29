Нутрициолог развеяла миф о том, что витамин D вырабатывается от солнца

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Pravda. Ru рассказала об устойчивом заблуждении по поводу того, что витамин D может синтезироваться в организме человека от солнечных лучей.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик подчеркнула, что давно доказано, что витамин группы D является незаменимым прогормоном.

"К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D", — рассказала врач.

Никитина отметила, что после 35-40 лет витамин D вообще не усваивается из солнца.

"Можно загорать, сколько угодно, обгореть, но он все равно не усвоится. Плюс у массы людей есть генетические проблемы, связанные с деформацией гена, который отвечает за усвоение витамина D. Поэтому надо искать какие-то отдельные формы", — посоветовала эксперт.

Нутрициолог объяснила, что кому-то витамин D подходит в форме капель, кому-то водорастворимый, кому-то — внутремышечные инъекции.

"Уровень витамина D — это, наверное, самое главное. Съесть его нельзя. Потому что чтобы набрать суточную норму витамина D вам надо съесть килограмма три лосося, выращенного в естественных условиях, сколько-то банок печени трески, килограмма четыре, по-моему, листового салата и дальше по списку. Или три килограмма сметаны", — рассказала медик.

Никитина объяснила, что витамин D можно только восполнить с помощью препаратов.

Ранее нутрициолог назвала продукты для укрепления иммунитета.

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