Терапевт рассказала, от какой температуры тела можно умереть

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нормальной температурой для человека при измерении в подмышечной впадине принято считать диапазон от 36,0 до 37,0 ºC. Эти колебания в температуре являются адаптационным механизмом: снижение температуры помогает экономить энергию, а повышение активизирует борьбу с микробами. Однако значительные отклонения от этого диапазона могут быть признаком проблем.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

У детей нормальная температура тела обычно чуть выше, чем у взрослых. У каждого человека может быть своя нормальная температура, например, для одних это может быть 36,6 ºC, для других 35,7 ºC, а для кого-то 37,0 ºC.

Повышение температуры выше 42 ºC является опасным для жизни, так как в этом случае могут разрушаться собственные белки организма. При температуре 40-42 ºC возможен тепловой удар, сопровождающийся сбоем в работе центральной нервной системы и органов в целом.

Для людей с хроническими заболеваниями, такими как болезни печени, сердечно-сосудистой системы и др., температура выше 38,5 ºC может быть смертельно опасной. Поэтому важно обращаться за медицинской помощью при значительных отклонениях от нормы.

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