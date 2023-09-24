Лекарства от гипертонии могут спасти 76 миллионов жизней, говорит ВОЗ

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение лекарств для снижения давления может спасти 76 миллионов жизней в период с 2023 по 2050 год. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Фото: openverse

Гипертония диагностируется при кровяном давлении выше 140/90 мм рт. ст. в США или выше 130/80 мм рт. ст. в Евросоюзе. Она затрагивает каждого третьего взрослого человека во всем мире и может привести к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности, повреждению почек и другим проблемам со здоровьем.

Число людей, живущих с гипертонией, удвоилось с 650 миллионов до 1,3 миллиарда в период с 1990 по 2019 год. Большинство из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода, а четверо из пяти пациентов с высоким давлением не имеют доступа к лечению. Увеличение числа пациентов, получающих препараты от гипертонии, до уровня развитых стран могло бы также предотвратить 79 миллионов сердечных приступов и 17 миллионов случаев сердечной недостаточности в период до 2050 года. В пример ВОЗ приводит Канаду и Южную Корею, где национальные программы привели к тому, что более 50% нуждающихся пациентов получают лекарства от гипертонии.

Ситуация осложняется тем, что почти половина людей с гипертонией не знают о своем состоянии. В докладе ВОЗ подчеркивается, что профилактика, раннее выявление и эффективное лечение гипертонии являются одними из наиболее эффективных мер в здравоохранении, при этом экономические выгоды перевешивают затраты примерно в 18 раз.

Также ВОЗ подчеркивает, что изменения образа жизни могут предотвратить гипертонию или смягчить ее. Они включают соблюдение более здоровой диеты, снижение потребления соли, отказ от табака, алкоголя и регулярную физическую активность.

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