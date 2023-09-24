Стресс стал "эпидемией XXI века" и от чрезмерных переживаний могут развиться вполне реальные заболевания разных органов, сообщила психотерапевт, врач АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.
По словам врача, прежде всего, продолжительный стресс может привести к развитию артериальной гипертензии (гипертонии), поскольку во время переживаний часто наблюдается увеличение артериального давления.
Во-вторых, стресс является фактором риска для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, аритмии и инсульт. Это объясняется повышенным уровнем стрессовых гормонов, давлением и воспалительными процессами.
"Кроме того, стресс может способствовать возникновению или ухудшению психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а также расстройство пищевого поведения (РПП)", — рассказала врач "Известиям".
Кроме того, стресс способен повлиять на работу ЖКТ. Начиная от кислотного рефлюкса и заканчивая язвой.
"Стресс может приводить к аутоиммунным заболеваниям: ревматоидному артриту, болезни Крона и системной красной волчанке", — резюмировала доктор.
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