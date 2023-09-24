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Врачи назвали пять болезней при "эпидемии XXI века": от сердца до ЖКТ

1:23
Здоровье

Стресс стал "эпидемией XXI века" и от чрезмерных переживаний могут развиться вполне реальные заболевания разных органов, сообщила психотерапевт, врач АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Врачи назвали пять болезней при "эпидемии XXI века": от сердца до ЖКТ
Фото: openverse

По словам врача, прежде всего, продолжительный стресс может привести к развитию артериальной гипертензии (гипертонии), поскольку во время переживаний часто наблюдается увеличение артериального давления.

Во-вторых, стресс является фактором риска для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, аритмии и инсульт. Это объясняется повышенным уровнем стрессовых гормонов, давлением и воспалительными процессами.

"Кроме того, стресс может способствовать возникновению или ухудшению психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а также расстройство пищевого поведения (РПП)", — рассказала врач "Известиям".

Кроме того, стресс способен повлиять на работу ЖКТ. Начиная от кислотного рефлюкса и заканчивая язвой.

"Стресс может приводить к аутоиммунным заболеваниям: ревматоидному артриту, болезни Крона и системной красной волчанке", — резюмировала доктор.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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