Одним из первых признаков, в теории связанных с раком поджелудочной железы, является желтуха, симптомы которой появляются на лице.
Британский гастроэнтеролог Асиш Басси отметил, что в этом случае кожа и белки глаз приобретают жёлтый оттенок. Но и только, такая желтуха протекает безболезненно.
Однако есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.
По словам специалиста, это боли в животе, необъяснимое снижение веса, потеря аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением, возникновение диабета, сообщает РИА "Новости".
На ранних стадиях рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, потому это заболевание называют "тихим", подчеркнул Басси.
Добавим, что самодиагностикой в любом случае заниматься не стоит, только специалист может установить заболевание, если оно есть, и назначить необходимое лечение.
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