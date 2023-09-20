Признаки "тихого" рака можно увидеть на лице

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из первых признаков, в теории связанных с раком поджелудочной железы, является желтуха, симптомы которой появляются на лице.

Фото: официальный сат минздрава России

Британский гастроэнтеролог Асиш Басси отметил, что в этом случае кожа и белки глаз приобретают жёлтый оттенок. Но и только, такая желтуха протекает безболезненно.

Однако есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.

По словам специалиста, это боли в животе, необъяснимое снижение веса, потеря аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением, возникновение диабета, сообщает РИА "Новости".

На ранних стадиях рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, потому это заболевание называют "тихим", подчеркнул Басси.

Добавим, что самодиагностикой в любом случае заниматься не стоит, только специалист может установить заболевание, если оно есть, и назначить необходимое лечение.

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