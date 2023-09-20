Диетолог Сабат: утренние упражнения помогут сохранить фигуру после 40 лет

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом в нашем организме происходят изменения, которые могут замедлить обмен веществ и усложнить управление весом. Диетолог Мэри Сабат определила три утренние привычки, необходимые для поддержания здоровья и желаемого телосложения после 40 лет.

Фото: "Vegetables" by Martin Cathrae is licensed under CC BY-SA 2.0.

Регулярные физические упражнения: краеугольным камнем эффективного контроля веса является регулярная физическая активность. Сочетание упражнений для сердечно-сосудистой системы (таких как ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде) и силовых тренировок оказывается очень полезным для ускорения обмена веществ. Сабат рекомендует включать силовые тренировки в свой распорядок дня 2-3 раза в неделю.

Это становится особенно важным для людей в возрасте 40 лет и старше, поскольку старение обычно приводит к уменьшению мышечной массы, что приводит к замедлению метаболизма. Регулярные физические упражнения помогают сохранить мышечную массу, поддерживать здоровый вес и улучшить общую метаболическую функцию.

Сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка: Сабат подчёркивает важность того, чтобы начинать свой день с хорошо сбалансированного утреннего приема пищи, включающего нежирные белки, цельные зерна, полезные жиры и обильную порцию фруктов и овощей.

Более того, белок играет жизненно важную роль в сохранении и восстановлении мышц с возрастом.

Управление стрессом: не стоит недооценивать важность психического благополучия, поскольку хронический стресс представляет значительную угрозу для здоровья в целом.

Чтобы смягчить это, она рекомендует по возможности включать методы управления стрессом в свой распорядок дня. Это может включать медитацию, упражнения на глубокое дыхание, йогу или занятие любимым хобби.

Включение этих утренних привычек в вашу повседневную жизнь может сыграть важную роль в поддержании хорошего здоровья и эффективном управлении своим весом, особенно по мере того, как вы переходите к жизни после 40 лет, сообщает Вечерняя Москва.

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