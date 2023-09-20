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Врач Лебедева: условие, когда полезно жевать жвачку

2:50
Здоровье

Жевательная резинка может иметь как преимущества, так и потенциальные недостатки, когда дело доходит до гигиены полости рта и общего состояния здоровья. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать, говорит эндокринолог Диляра Лебедева:

Врач Лебедева: условие, когда полезно жевать жвачку
Фото: openverse

Гигиена полости рта: Жевательная резинка может помочь улучшить гигиену полости рта, очищая зубы и удаляя остатки пищи изо рта. Когда вы жуете резинку, она стимулирует выработку слюны, которая может помочь нейтрализовать кислоты, укрепить зубную эмаль и смыть частицы пищи.

Освежитель дыхания: Жевательная резинка с мятой или другими ароматизаторами может временно освежить ваше дыхание, что делает ее полезным вариантом после употребления продуктов с сильным запахом, таких как чеснок или лук.

Помощь пищеварению: Жевательная резинка может стимулировать выработку слюны и желудочного сока, что потенциально способствует пищеварению. Однако воздействие на пищеварение относительно незначительно.

Насыщение: Жевательная резинка может вызвать чувство сытости, что может уменьшить желание съесть больше сразу после приема пищи. Это может быть полезно для контроля порций.

Жевательная резинка без сахара: Рекомендуется выбирать жевательную резинку без сахара, чтобы свести к минимуму риск развития кариеса. Сахар, содержащийся в жевательной резинке, может питать бактерии во рту, что приводит к образованию кариеса. Заменители сахара, такие как ксилит, обычно используются в жевательной резинке без сахара.

Ограничение по времени: Жевательная резинка в течение длительного времени, особенно с подсластителями, такими как ксилит, может стимулировать выработку инсулина и потенциально усиливать чувство голода. Это может привести к перееданию и увеличению веса. Рекомендуется ограничить жевание резинки максимум 15 минутами после еды.

Гигиеническая добавка: Жевательная резинка не должна заменять регулярные процедуры гигиены полости рта, такие как чистка зубов щеткой, зубной нитью и плановые стоматологические осмотры.

Таким образом, жевательная резинка в умеренных количествах, особенно без сахара, может иметь некоторые преимущества для гигиены полости рта и может помочь контролировать тягу к еде сразу после приема пищи. Однако важно избегать длительного жевания резинки и помнить об ингредиентах, входящих в ее состав. Соблюдение комплексной гигиены полости рта и сбалансированного питания по-прежнему имеет решающее значение для общего состояния здоровья.

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Жвачка вредит? Как бы не так!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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