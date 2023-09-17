3 вкусных и полезных напитка, которые помогут вам сжечь жир

Чай известен своей потенциальной пользой для здоровья, в том числе способностью поддерживать контроль веса. Диетолог Никита Котельницкий выделяет три вида чая, которые содержат биологически активные ингредиенты, способствующие сжиганию жира:
Чай улун: Чай улун содержит полисахарид, который может подавлять рост жировых клеток и отключать экспрессию их генов. Исследования показали, что регулярное употребление чая улун может улучшить обмен веществ.
Чай Пуэр: Чай Пуэр — это ферментированный черный чай, содержащий пробиотик под названием pueribacillus, который может улучшить здоровье кишечника. Здоровый кишечник необходим для эффективного пищеварения и обмена веществ.
Чай Матча: Чай Матча содержит биологически активное вещество под названием EGCG (эпигаллокатехин галлат), которое, как известно, подавляет накопление жира. Матча содержит значительно более высокий уровень EGCG по сравнению с обычным зеленым чаем.
Чтобы поддержать здоровую потерю веса, рекомендуется следовать следующим советам:
Помните, что здоровая потеря веса — это постепенный процесс, и важно проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем начинать какую-либо новую диету или режим занятий фитнесом. Небольшие, устойчивые изменения в рационе питания и образе жизни с большей вероятностью приведут к успешному долгосрочному контролю веса.
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