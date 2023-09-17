3 вкусных и полезных напитка, которые помогут вам сжечь жир

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай известен своей потенциальной пользой для здоровья, в том числе способностью поддерживать контроль веса. Диетолог Никита Котельницкий выделяет три вида чая, которые содержат биологически активные ингредиенты, способствующие сжиганию жира:

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

Чай улун: Чай улун содержит полисахарид, который может подавлять рост жировых клеток и отключать экспрессию их генов. Исследования показали, что регулярное употребление чая улун может улучшить обмен веществ.

Чай Пуэр: Чай Пуэр — это ферментированный черный чай, содержащий пробиотик под названием pueribacillus, который может улучшить здоровье кишечника. Здоровый кишечник необходим для эффективного пищеварения и обмена веществ.

Чай Матча: Чай Матча содержит биологически активное вещество под названием EGCG (эпигаллокатехин галлат), которое, как известно, подавляет накопление жира. Матча содержит значительно более высокий уровень EGCG по сравнению с обычным зеленым чаем.

Чтобы поддержать здоровую потерю веса, рекомендуется следовать следующим советам:

Ставьте перед собой реалистичные и достижимые цели по снижению веса.

Ешьте три регулярных и сбалансированных приема пищи в день. Перекусывайте только тогда, когда вы физически голодны.

Придерживайтесь последовательного графика приема пищи.

Выбирайте низкокалорийные напитки, такие как американо, вместо высококалорийных кофейных напитков, таких как латте или мокко.

Обращайте внимание на размеры порций, так как уменьшение размеров порций может помочь контролировать потребление калорий.

Помните, что здоровая потеря веса — это постепенный процесс, и важно проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем начинать какую-либо новую диету или режим занятий фитнесом. Небольшие, устойчивые изменения в рационе питания и образе жизни с большей вероятностью приведут к успешному долгосрочному контролю веса.

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