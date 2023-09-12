Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Антон Масякин предупредил о серьезной опасности употребления крепкого чая при похмелье.
Он подчеркнул, что такие напитки, как крепкий чай или кофе, могут увеличить риск развития инфаркта из-за повышения артериального давления у человека, находящегося в состоянии похмелья.
Врач также рекомендовал избегать употребления спиртных лекарств, физических нагрузок, горячих ванн и посещения бани, так как это может ухудшить состояние организма в данном контексте.
Вместо этого, при похмелье врач советует употреблять минеральную воду без газа по полстакана три раза в день или фруктовые соки.
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