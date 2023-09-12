Нарколог Масякин заявил о риске инфаркта при употреблении чая от похмелья.

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Антон Масякин предупредил о серьезной опасности употребления крепкого чая при похмелье.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Он подчеркнул, что такие напитки, как крепкий чай или кофе, могут увеличить риск развития инфаркта из-за повышения артериального давления у человека, находящегося в состоянии похмелья.

Врач также рекомендовал избегать употребления спиртных лекарств, физических нагрузок, горячих ванн и посещения бани, так как это может ухудшить состояние организма в данном контексте.

Вместо этого, при похмелье врач советует употреблять минеральную воду без газа по полстакана три раза в день или фруктовые соки.

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