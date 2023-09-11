Травматолог посоветовал не брать ребёнка на руки сразу после падения с высоты

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Травматолог-ортопед Андрей Кустиков предупредил, что упавшего с высоты ребёнка нельзя двигать и перемещать в другое место, перво-наперво его необходимо осмотреть.

Фото: "Русская весна (Что в твоём окне?)\Russian Spring (What's in your window?)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

"После падения не нужно бросаться с ходу поднимать пострадавшего или пытаться взять его на руки: если он получил травму, любые резкие движения могут усугубить его состояние", — сказал Кустиков.

Осмотр следует проводить, когда ребёнок лежит, пишет Газета.Ru. Сначала нужно выяснить, есть ли у него шишки, синяки и гематомы.

Затем нужно проверить, как у пострадавшего двигаются руки и ноги — для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть конечности малыша. Обратиться к врачам следует, если рука или нога плохо двигается, а ребёнок при этом принимается плакать. В таком случае нужно вызвать скорую, зафиксировав повреждённую ручку или ножку.

По словам травматолога, упавшего малыша лучше не укладывать спать сразу после инцидента, чтобы суметь более детально оценить его состояние и заметить подозрительные признаки.

При хорошем самочувствии малыша с посещением врача можно не спешить.

"Однако при тошноте, потере сознания, сильных головных болях, нарушении координации, сильной вялости или апатии малыша обратиться за медицинской помощью следует незамедлительно", — добавил Кустиков.

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