Травматолог-ортопед Андрей Кустиков предупредил, что упавшего с высоты ребёнка нельзя двигать и перемещать в другое место, перво-наперво его необходимо осмотреть.
"После падения не нужно бросаться с ходу поднимать пострадавшего или пытаться взять его на руки: если он получил травму, любые резкие движения могут усугубить его состояние", — сказал Кустиков.
Осмотр следует проводить, когда ребёнок лежит, пишет Газета.Ru. Сначала нужно выяснить, есть ли у него шишки, синяки и гематомы.
Затем нужно проверить, как у пострадавшего двигаются руки и ноги — для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть конечности малыша. Обратиться к врачам следует, если рука или нога плохо двигается, а ребёнок при этом принимается плакать. В таком случае нужно вызвать скорую, зафиксировав повреждённую ручку или ножку.
По словам травматолога, упавшего малыша лучше не укладывать спать сразу после инцидента, чтобы суметь более детально оценить его состояние и заметить подозрительные признаки.
При хорошем самочувствии малыша с посещением врача можно не спешить.
"Однако при тошноте, потере сознания, сильных головных болях, нарушении координации, сильной вялости или апатии малыша обратиться за медицинской помощью следует незамедлительно", — добавил Кустиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.