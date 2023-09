Your browser does not support the audio element.

Травматолог-ортопед Андрей Кустиков предупредил, что упавшего с высоты ребёнка нельзя двигать и перемещать в другое место, перво-наперво его необходимо осмотреть.

Фото: "Русская весна (Что в твоём окне?)\Russian Spring (What's in your window?)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.