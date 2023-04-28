Кошка "застряла" на дереве: ей спуститься гораздо сложнее, чем подняться. И она напугана

3:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей грацией, ловкостью и атлетизмом. Но есть один физический подвиг, с которым многие кошки испытывают трудности — спускаться вниз после того, как они забрались на дерево. Почему же кошки застревают на деревьях?

Почему кошки лазают по деревьям?

Кошки — интересный вид с точки зрения поведения, поскольку они могут быть хищниками для мелких существ и одновременно уязвимы для более крупных животных. По словам ученых, кошки могут лазать по деревьям, потому что они могут это делать и им такое занятие кажется веселым. Однако они также могут преследовать свою добычу на дереве, не понимая, во что они ввязались. Кошки также склонны забираться высоко, когда чувствуют угрозу. Поэтому если кошка чувствует, что ее жизни угрожает опасность, она, скорее всего, заберется на дерево, где есть безопасная точка обзора.

Почему они "застревают"?

Кошкам очень легко лазать по деревьям, поскольку их когти — идеальный инструмент для того, чтобы подталкивать их вверх. Но как только они оказываются на высоте, спуститься гораздо сложнее, чем подняться. Кошка на дереве может испытывать трудности с координацией задних и передних лап, когда пытается спуститься. Это просто не то движение, которое обычно делают кошки. Большинство кошек прыгают с высоты, а не спускаются вниз. Когда кошки забираются на деревья, часто бывает слишком высоко, чтобы спрыгнуть вниз, и поэтому они застревают. Кроме того, некоторые кошки могут быть слишком напуганы, чтобы забраться или спрыгнуть вниз, особенно если их что-то загнало на дерево или они не привыкли находиться на улице.

Что делать, если кошка застряла на дереве?

Хотя в старых мультфильмах и телепередачах принято изображать истеричных владельцев кошек, вызывающих пожарных, когда их кошка застревает на дереве, такая реакция сильно преувеличена. Оставайтесь спокойными и расслабленными, потому что вы не хотите еще больше разволновать кошку.

Кошки часто спускаются сами по себе, учитывая время и пространство. Возможно, кошке просто нужно пространство, тишина и уверенность в том, что рядом нет других животных или людей, которые могли бы ее побеспокоить.

Приманите её едой

Некоторые кошки, которые "застряли", просто не хотят спускаться из-за страха или по другим причинам, связанным с кошками. Эксперты рекомендуют положить немного любимого кошачьего корма, который может соблазнить вашу кошку спуститься с насеста. Слегка подогрев влажный корм, вы усилите аромат и в большинстве случаев сможете быстрее уговорить кошку спуститься с дерева.

Можно попытаться залезть за ней

Но только если вы физически в состоянии залезть за кошкой! И никогда не делайте этого без уважительной причины.

Советы

Если ни один из этих методов не сработает, позвоните в местное общество защиты животных или в приют для животных. У них могут быть дополнительные советы или они знают профессиональных альпинистов, которые могут поймать кошку.

Постройте лестницу для кошек, в которой нет отверстий, в которые кошка могла бы упасть. Соедините как можно больше таких лестниц вместе, пока не получится нужной высоты.

Не вызывайте пожарных, чтобы они приехали и сняли кошку с дерева. Большинство отделов не будут выполнять такого рода работу, поскольку им нужно уделять свое время чрезвычайным ситуациям с людьми.

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