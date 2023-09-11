В Роспотребнадзоре назвали фрукт, который опасно есть перед сном

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что не все фрукты, несмотря на их пользу, подходят для употребления некоторым категориям людей, как сообщает PRIMPRESS.

Фото: Wikipedia

Конкретно, речь идет о персиках. Эти сочные плоды богаты витаминами, антиоксидантами и минеральными веществами, которые способствуют контролю артериального давления и укреплению сосудистых стенок, а также оказывают благотворное воздействие на кости и суставы благодаря наличию фосфора и кальция.

Однако следует помнить, что персики не рекомендуется употреблять пациентам с аллергией, язвой, ожирением, гастритом, панкреатитом или сахарным диабетом.

Кроме того, специалисты советуют воздержаться от употребления персиков непосредственно перед сном.

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Персики. Польза и вред.