Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что не все фрукты, несмотря на их пользу, подходят для употребления некоторым категориям людей, как сообщает PRIMPRESS.
Конкретно, речь идет о персиках. Эти сочные плоды богаты витаминами, антиоксидантами и минеральными веществами, которые способствуют контролю артериального давления и укреплению сосудистых стенок, а также оказывают благотворное воздействие на кости и суставы благодаря наличию фосфора и кальция.
Однако следует помнить, что персики не рекомендуется употреблять пациентам с аллергией, язвой, ожирением, гастритом, панкреатитом или сахарным диабетом.
Кроме того, специалисты советуют воздержаться от употребления персиков непосредственно перед сном.
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