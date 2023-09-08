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Диетолог рассказала о пользе и вреде соли

2:20
Здоровье

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru рассказала, сколько соли должен употреблять человек.

Диетолог рассказала о пользе и вреде соли
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик объяснила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), человек в сутки должен съедать не более 5 грамм соли в сутки (чайная ложка). Людям с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить этот объём вдвое (половина чайной ложки).

Русакова рассказала, чем вреден избыток соли в организме.

"Соль задерживает воду в организме, что может приводить к отёкам, задержке жидкости. Соответственно, это перегружает сердечно-сосудистую систему, увеличивая объём циркулирующей крови, что тоже может приводить к повышению артериального давления", — объяснила диетолог.

Эксперт отметила, что полностью отказаться от употребления соли не получится, так как соль естественным образом содержится в продуктах как животного, так и растительного происхождения.

"Ограничивать соль, безусловно, нужно, потому что в промышленности соль используется не только как вкусовая добавка, но и как консервант, поэтому среднестатистический человек превышает норму потребления поповаренной соли, что, соответственно, может приводить к различным заболеваниям", — рассказала медик.

Врач, что соль необходима организму.

"Это натрий хлор, как ионы натрия, так и ионы хлора полезны. Частично можно заменять соль на соль с пониженным количеством натрия — такая соль тоже продается как в магазинах, так и в аптеках. Но полностью от соли отказываться, естественно, не надо, потому что есть и потопотери, когда мы соль теряем, так сказать, с естественными жидкостями, с мочой и так далее", — расказала экперт.

Русакова пояснила, что избыток, равно, как и недостаток соли может приводить к развитию заболеваний.

"Когда пища совсем несолёная — может слишком упасть давление, то есть развиться состояние даже головокружения, обмороки и так далее. Поэтому всё должно быть в меру", — отметила диетолог.

Ранее нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала о вреде продуктов "без сахара".

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СОЛЬ: польза и вред
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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