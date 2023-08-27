Нутрициолог рассказала о вреде продуктов "без сахара"

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Сахар — это продукт-чемпион по количеству мифов, страшилок и иллюзий, существующих у населения. Нутрициолог Анастасия Костомаха специально для Pravda. Ru вывела сахар "на чистую воду” раз и навсегда. Также от неё не укрылись и продукты "без сахара”, которые зачастую приносят еще больше вреда, чем всем известная сладкая булочка с корицей.

Фото: drkellislate.com

Правда и мифы про продукты без сахара

У нутрициологов всегда было много претензий к сахару как таковому:

это пустые калории,

снижается иммунитет за счет повышенной траты витамина С,

блокируется нормальный желчеотток,

разрушаются сосуды,

происходит провокация патогенного грибка (кандида, "молочница”),

кариес и т. д.

Сахар стимулирует выработку гормона счастья серотонина, который так нужен при стрессе. Любая шоколадка быстро и надежно снимет часть стресса, и человек проживет легче пик негативных эмоций. Со временем мы получаем сахарную зависимость: не съел конфетку, ходишь "мрачнее тучи”. С сахаром разговор короткий: избегать, заместить, отменить. А как быть с продуктами "без сахара”? Так ли они полезны?

Производители давно научились обманывать потребителя, который решил объявить "бойкот” сахарным продуктам на прилавках магазинов в пользу товарам ЗОЖ. Тренированный глаз нутрициолога часто замечает в составе на этикетке тот же самый сахар, но закамуфлированный в иные словесные обороты!

"Запомните: глюкоза, сахароза, патока, мед, декстроза, левулоза, меласса, карамель, миндаль, фруктоза, сироп, концентрированное фруктовое пюре, сахар тростниковый, цикламат, пальмовый (джаггери), кокосовый нектар и т. д. — это всё тот же сахар! Чтобы измерять и отслеживать употребление сахара в категориях человечество даже изобрело специальную шкалу — гликемический индекс (относительную классификацию продуктов по скорости повышения глюкозы в крови (от 0 до 100 единиц, где 100 — это рафинированный сахар). Все "заменители сахара”, указанные выше, имеют практически такой же предельный гликемический индекс, как и сам сахар. Не давайте обмануть себя производителям и внимательно ищите вещества по списку в составе продуктов, которые хотите приобрести в магазине", — отмечает нутрициолог.

Есть и другие подводные камни. Производитель честно указывает, что сахара в составе нет, да и калорийность на упаковке совсем маленькая. Будьте внимательны: такие искусственные сахарозаменители, как аспартам, сукралоза и сахарин, распадаются в организме человека до токсичного метанола, стимулируют образование камней в почке, существенно ухудшают состав крови, а в некоторых случаях и провоцируют острую аллергическую реакцию!

Следующая группа опасных продуктов:

консервы,

кетчуп,

соусы,

майонез,

быстрые завтраки,

йогурты с добавками,

мюсли, соки,

полуфабрикаты,

колбасы и многое другое.

Несведущему человеку просто не понять, ну как можно заподозрить кетчуп или консервированный горошек в сокрытии сахара! Ведь это же не шоколадка и не булочка! Дело в том, что сахар, как и соль, является хорошим консервантом, поэтому практически все продукты долгого хранения грешат "скрытым” сахаром в составе. Сюда же можно отнести и все фрукты, которые содержат фруктозу в больших объемах и признаются населением, как суперполезный продукт.

"Важно понимать, что ягоды и фрукты не являются безусловно полезными, поэтому рекомендую ограничить употребление фруктов до 2 штук в день максимум. Такая норма как раз и связана с тем, что фруктоза такая же вредная, как и обычный рафинированный белый сахар. Какова же здоровая альтернатива? Выбирайте продукты, в составе которых сахар или плохие "сахарозаменители” отсутствует вовсе или находится в конце состава (чем ближе к началу списка, тем больше объем ингредиента в общем составе)", — отмечает эксперт.

Полезными заменителями сахара, которые нужно искать в составе, являются: стевия и эритрит. Это подсластители растительного происхождения, которые можно добавлять в выпечку, при приготовлении различных кондитерских изделий, а также, например, просто положить в чай.

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