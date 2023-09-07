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Психотерапевт Уханова: недостаток сна препятствует похудению

1:34
Здоровье

Чтобы поддерживать стройность или даже похудеть, важно не только следить за балансом питания и регулярно заниматься физической активностью, но и уделять внимание качеству сна. Это подтверждено врачами, включая врач-психотерапевта и психогенетика Наталью Уханову, которая рассказала РИАМО, что игнорирование качественного сна может привести к нарушениям в организме, что, в свою очередь, может способствовать набору лишнего веса.

Психотерапевт Уханова: недостаток сна препятствует похудению
Фото: openverse

Доктор Уханова подчеркнула: "В нашем организме днём происходит синтез важных гормонов, контролирующих множество физиологических процессов. Этот синтез зависит от циркадных ритмов, или биологических часов, которые регулируют многие важные аспекты нашей жизни. Поэтому сохранение баланса между качественным сном и бодрствованием имеет огромное значение."

Эксперт добавила, что гормоны, вырабатываемые во сне, играют ключевую роль в поддержании нормального иммунитета, запуске процессов регенерации клеток, обеспечении омоложения, сжигании жира и, следовательно, способствуют похудению. Для достижения максимального эффекта врач советует ложиться спать до полуночи и избегать использования гаджетов перед сном.

Интересно, что в 2023 году исследователи из Корнельского университета выяснили, что синдром хронической усталости может быть связан с вирусами. Эти результаты были опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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