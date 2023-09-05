Граждан России предостерегают от предстоящих магнитных бурь и их потенциальных воздействий на организм

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Природные изменения часто оказывают влияние на состояние здоровья, проявляясь в виде головных болей, нарушениях сердечно-сосудистой системы, слабости, головокружений и многих других симптомах. Эти явления связаны с налетом заряженных частиц, выбрасываемых из Солнца и взаимодействующих с магнитным полем Земли, что называется магнитной бурей.

Фото: openverse

Уровень магнитных бурь можно измерить с помощью магнитометра. Если показатели находятся в диапазоне от -100 до -200 нанотесла, это считается сильными бурями; свыше -200 нТл — экстремальными, а в пределах -20 до 20 нТл — спокойными.

Следует помнить, что необычно высокие показатели, которые могут возникнуть и в эту осень, могут усугубить хронические заболевания. Даже абсолютно здоровые люди могут испытывать психоэмоциональную нестабильность.

В этот период важно предоставлять себе дополнительный отдых и сон, проводить больше времени на свежем воздухе, следить за правильным питанием, контролировать артериальное давление, избегать стрессов и иметь под рукой обезболивающие средства, а также принимать медикаменты, назначенные врачом.

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