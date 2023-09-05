Академик Онищенко: осенью 2023 года россияне столкнутся с подъёмом заболеваемости гриппом

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, какие болезни ожидают россиян наступившей осенью. Пока нет подтверждения слухов о возвращении пандемии коронавируса, заметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: http://healthexpress.ba/

Существует ежегодный закономерный осенне-зимний подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Первое место среди них занимает грипп, добавил учёный.

То, насколько высоким будет уровень заболеваемости, полностью зависит от людей. Если от гриппа и пневмонии сделают прививки те, кому положено, заболеваемость будет ниже, заключил доктор.

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