Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, какие болезни ожидают россиян наступившей осенью. Пока нет подтверждения слухов о возвращении пандемии коронавируса, заметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Существует ежегодный закономерный осенне-зимний подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Первое место среди них занимает грипп, добавил учёный.
То, насколько высоким будет уровень заболеваемости, полностью зависит от людей. Если от гриппа и пневмонии сделают прививки те, кому положено, заболеваемость будет ниже, заключил доктор.
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