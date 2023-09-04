Ученые выяснили, какая музыка вызывает депрессию

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Музыка — это удивительное искусство, способное переносить нас через целый спектр эмоций. Она может вдохновлять и радовать, а также вызывать грусть и спокойствие. Даже депрессию можно пережить, слушая определенные композиции. В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Джонса Хопкинса, были выявлены музыкальные произведения, которые сильнее всего влияют на эмоциональное состояние человека.

Фото: openverse.org

Эффект музыки на депрессию

В ходе исследования были проанализированы произведения классической музыки и их воздействие на эмоции слушателей. Оказалось, что известное "Адажио" Самюэля Барбера способно вызвать состояние меланхолии и депрессии. Возможно, это связано с сильными ассоциациями данной композиции с утратой и горем, так как она часто исполняется на похоронах и вечерах памяти.

Также на тоскливые депрессивные мысли может повлиять знаменитый "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта. Композитор написал эту музыку незадолго до своей смерти и вложил в нее много скорби и страха перед неизбежностью конца жизни. Чувствительные слушатели могут уловить эти эмоции и ощутить тоску.

Классическая музыка и депрессия

Но не только композиции, связанные с темой смерти, могут вызывать депрессию. Некоторые классические произведения могут оказать такое воздействие из-за своей глубины, гармонии и красоты. Примерами могут служить "Лунная соната" Людвига ван Бетховена и "Клара де Луна" Клода Дебюсси. При прослушивании этих произведений возникает ощущение недостижимости идеала и несовершенства мира, что в свою очередь может вызвать депрессию.

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Вот как музыка влияет на наше сознание. (Это потрясающе)