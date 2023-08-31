Нутрициолог рассказала о причинах появления белых пятен на ногтях

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина в беседе с Pravda.Ru рассказала, по каким признакам можно понять, что в организме не хватает тех или иных витаминов и микроэлементов.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик рассказала, что следует обращать внимание на форму и цвет подложки ногтя, наличие или отсутствие лунки.

Ермошина отметила, что изменение вгнешнего вида ногтей может говорить о недостатке в организме цинка, селена, наличии гипотиреоза, анемии, гиперкортизолемии. Она подчеркнула, что поставить какой-то конкретный диагноз может только специалист с помощью проведения анализов.

Эксперт рассказала, что существуют профилактические дозы витаминов, которые человек может самостоятельно попить, однако профилактические дозы не лечат,

"Если появилась жалоба, значит есть клиника. Если есть клиника, значит есть дисфункция. Если есть дисфункция, значит нужно разбираться почему, что, куда ушёл цинк, если конкретно про цинк говорить, либо здесь хроническое воспаление, инсулинорезистентность, то есть цинк на что-то тратится", — рассказала врач.

Эндокринолог отметила, что волосы и ногти снабжаются по остаточному признаку.

"Если у организма нет ресурса в одном месте, он этот ресурс в другое место отдаёт, значит надо найти, куда он потратил этот цинк", — объяснила специалист.

Ранее нутрициолог Валентина Катранова рассказала о пользе растительных белков.

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Белые Пятна на НОГТЯХ. Что Делать? Причины и Лечение. Как избавиться от пятен на ногтях?