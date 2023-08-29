Растительные белки являются важным питательным компонентом и могут быть полезными для организма. Основные причины включить растительные белки в свой ежедневный рацион назвала читателям Pravda.Ru нутрициолог Валентина Катранова.
Растительные белки содержат все необходимые аминокислоты для правильного функционирования организма. Важно получать достаточное количество аминокислот из растительных источников, особенно для вегетарианцев и веганов, так как они не потребляют животные белки.
Растительные белки содержат значительное количество клетчатки, которая помогает нормализовать работу пищеварительной системы и предотвращает запоры.
Некоторые растительные белки, такие как соя и горох, являются хорошими источниками антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и укрепляют иммунную систему.
Растительные белки, такие как шпинат и пророщенный маш, содержат значительное количество железа. Железо необходимо для производства красных кровяных клеток и нормального функционирования организма.
Наибольшее количество растительных белков содержится в следующих продуктах:
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