Нутрициолог рассказала о пользе растительных белков

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Растительные белки являются важным питательным компонентом и могут быть полезными для организма. Основные причины включить растительные белки в свой ежедневный рацион назвала читателям Pravda.Ru нутрициолог Валентина Катранова.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Аминокислоты

Растительные белки содержат все необходимые аминокислоты для правильного функционирования организма. Важно получать достаточное количество аминокислот из растительных источников, особенно для вегетарианцев и веганов, так как они не потребляют животные белки.

Клетчатка

Растительные белки содержат значительное количество клетчатки, которая помогает нормализовать работу пищеварительной системы и предотвращает запоры.

Антиоксиданты

Некоторые растительные белки, такие как соя и горох, являются хорошими источниками антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и укрепляют иммунную систему.

Железо

Растительные белки, такие как шпинат и пророщенный маш, содержат значительное количество железа. Железо необходимо для производства красных кровяных клеток и нормального функционирования организма.

Наибольшее количество растительных белков содержится в следующих продуктах:

Бобы и горох: высокий уровень белка и клетчатки.

Шпинат и другие зеленые овощи: источник белка, железа и антиоксидантов.

Чиа и лен: богаты белком и полезными жирами.

Гречка и овсяная крупа: отличаются высокой питательной ценностью, включая белок.

Бразильские орехи и миндаль: содержат белки, жирные кислоты и витамины.

Соя: является полноценным белком, содержащим все необходимые аминокислоты.

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