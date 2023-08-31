Малышева и Продеус посоветовали россиянам не растирать детей водкой

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе передачи "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и её коллега-педиатр Андрей Продеус дали рекомендацию россиянам отказаться от использования водки для обтирания детей. Этот распространенный народный метод для снижения температуры, по их мнению, может вызвать больше вреда, чем пользы.

Фото: openverse.org

Педиатр пояснил, что у детей кожа не обладает достаточной защитой, чтобы предотвратить попадание молекул этанола, то есть алкоголя, в их организм. Даже небольшие количества спирта могут быть опасными и вредными для ребенка.

"Почему так поступали? Потому что алкоголь быстро испаряется и можно было избавиться от тепла в организме, что способствовало снижению температуры. Однако негативные последствия этой практики гораздо превосходят потенциальные плюсы, и чем младше ребенок, тем больше вреда она может принести", — предупредил Продеус.

Вместо использования водки для обтирания, в программе Малышевой было предложено обратить внимание на современные жаропонижающие средства для детей. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычной водой, но никак не спиртными растворами.

"Тип жидкости не имеет значения, так как вся жидкость обладает способностью испаряться", — пояснила Малышева.

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