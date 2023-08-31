В ходе передачи "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и её коллега-педиатр Андрей Продеус дали рекомендацию россиянам отказаться от использования водки для обтирания детей. Этот распространенный народный метод для снижения температуры, по их мнению, может вызвать больше вреда, чем пользы.
Педиатр пояснил, что у детей кожа не обладает достаточной защитой, чтобы предотвратить попадание молекул этанола, то есть алкоголя, в их организм. Даже небольшие количества спирта могут быть опасными и вредными для ребенка.
"Почему так поступали? Потому что алкоголь быстро испаряется и можно было избавиться от тепла в организме, что способствовало снижению температуры. Однако негативные последствия этой практики гораздо превосходят потенциальные плюсы, и чем младше ребенок, тем больше вреда она может принести", — предупредил Продеус.
Вместо использования водки для обтирания, в программе Малышевой было предложено обратить внимание на современные жаропонижающие средства для детей. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычной водой, но никак не спиртными растворами.
"Тип жидкости не имеет значения, так как вся жидкость обладает способностью испаряться", — пояснила Малышева.
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