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Бактерии кишечника: новый путь к борьбе с раком обнаружили ученые в США

0:37
Здоровье

Недавние исследования в США раскрывают потенциал революционного метода борьбы с раком.

Бактерии кишечника: новый путь к борьбе с раком обнаружили ученые в США
Фото: openverse

Ученые обратили внимание на бактерии, которые обитают в человеческом кишечнике, и предположили, что эти микроорганизмы могут иметь важное значение в лечении онкологических заболеваний.

После проведения ряда экспериментов было установлено, что определенные разновидности кишечных бактерий способны тормозить развитие раковых клеток.

Это открытие открывает новые перспективы для создания инновационных методов лечения рака, основанных на микробиоте.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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