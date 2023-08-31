Бактерии кишечника: новый путь к борьбе с раком обнаружили ученые в США

Недавние исследования в США раскрывают потенциал революционного метода борьбы с раком.
Ученые обратили внимание на бактерии, которые обитают в человеческом кишечнике, и предположили, что эти микроорганизмы могут иметь важное значение в лечении онкологических заболеваний.
После проведения ряда экспериментов было установлено, что определенные разновидности кишечных бактерий способны тормозить развитие раковых клеток.
Это открытие открывает новые перспективы для создания инновационных методов лечения рака, основанных на микробиоте.
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