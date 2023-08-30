Вши атаковали почти 100 человек в Карелии

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Значительно возросло количество случаев заболевания педикулезом в Карелии. Информацию об этом передает пресс-служба Роспотребнадзора, подчеркивая активность вши на четырех административных территориях.

Фото: openverse.org

В Карелии наблюдается существенный прирост заболевших педикулезом. За текущие семь месяцев было выявлено 92 случая, в то время как в аналогичный период 2022 года число заболевших было в полтора раза меньше. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Основную долю заболевших составляют дети. Именно через них в основном и распространяется это быстро распространяющееся заболевание, подчеркивается в официальном сообщении, сообщает karelinform.ru.

Активность вшей отмечается в городе Петрозаводске, а также в районах Медвежьегорск, Пряжинск и Сегежа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самый ужасный случай педикулёза