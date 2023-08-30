Вши атаковали почти 100 человек в Карелии

Значительно возросло количество случаев заболевания педикулезом в Карелии. Информацию об этом передает пресс-служба Роспотребнадзора, подчеркивая активность вши на четырех административных территориях.
В Карелии наблюдается существенный прирост заболевших педикулезом. За текущие семь месяцев было выявлено 92 случая, в то время как в аналогичный период 2022 года число заболевших было в полтора раза меньше. Об этом информирует Роспотребнадзор.
Основную долю заболевших составляют дети. Именно через них в основном и распространяется это быстро распространяющееся заболевание, подчеркивается в официальном сообщении, сообщает karelinform.ru.
Активность вшей отмечается в городе Петрозаводске, а также в районах Медвежьегорск, Пряжинск и Сегежа.
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