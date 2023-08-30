Онколог Беджанян: геморрой не является предраковым состоянием

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Аркадий Беджанян развенчивает мифы о геморрое. Существует множество заблуждений относительно этой болезни. Например, неверно считать, что геморрой может превратиться в онкологическое заболевание. Он объяснил, что геморрой не имеет предракового состояния и никогда не превращается в рак прямой кишки.

Фото: openverse

Аденома, доброкачественное образование на поверхности слизистой кишечника, обычно становится причиной рака прямой кишки, пояснил специалист.

Другой распространенный миф, согласно врачу, связан с представлением, что геморрой поражает только тех, кто ведет сидячий образ жизни. Беджанян указал, что геморрой развивается из-за различных факторов, таких как частые запоры, беременность и роды, ожирение, наследственность, недостаток клетчатки в рационе и возраст. Он добавил, что долгое время, проведенное в туалете, также может способствовать увеличению давления в области ануса и раздражению вен.

Специалист также подчеркнул, что хирургическое удаление геморроя далеко не всегда является наилучшим способом лечения. В большинстве случаев эффективной оказывается консервативная терапия, включающая коррекцию питания и образа жизни, физиотерапию и применение лекарств.

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О чём НЕ говорят! ГЕМОРРОЙ.