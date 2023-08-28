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"Проблемы со здоровьем": Что будет, если каждый день есть протеиновые батончики

1:28
Здоровье

Протеиновые батончики часто используются спортсменами для дополнительного поступления белка в организм. Однако есть несколько факторов, о которых следует помнить, если употреблять протеиновые батончики каждый день.

"Проблемы со здоровьем": Что будет, если каждый день есть протеиновые батончики
Фото: Openverse
  • Во-первых, избыточное потребление батончиков может привести к превышению норм белка и углеводов, что может негативно сказаться на здоровье.
  • Во-вторых, возможно развитие аллергических реакций на различные компоненты батончиков. При большом объеме употребления могут проявиться нежелательные аллергические проявления.
  • В-третьих, каждый организм индивидуален, и могут возникнуть пищеварительные проблемы, такие как метеоризм или вздутие живота.
  • В-четвертых, для людей с заболеваниями печени и почек чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием белка может оказать дополнительную нагрузку на эти органы, вызвать закисление организма и привести к отложению мочевой кислоты в почках и суставах.
  • И, наконец, пятое, чрезмерное потребление протеиновых батончиков без контроля может привести к резкому набору веса. Высокая калорийность батончиков может вызвать нежелательное скопление жира.

Важно помнить, что протеиновые батончики не могут полностью заменить полноценное питание. Они должны использоваться как дополнение к регулярной и сбалансированной диете.

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КАКАЯ ОПАСНОСТЬ КРОЕТСЯ В ПРОТЕИНОВОМ БАТОНЧИКЕ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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