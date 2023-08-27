"Убьете здоровье": Эти продукты опасны для сердца

Врач-диетолог, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание", рассказал о продуктах питания, которые могут оказать чрезвычайно негативное воздействие на здоровье сердца и сосудов, сообщает "СЭ".
По словам специалиста, особенно важно быть осторожными с продуктами животного происхождения, содержащими избыточное количество насыщенных жиров.
"Большинство проблем с сосудами связано именно с ними. Поэтому рекомендуется попробовать заменить животные белки на растительные. В этом случае можно обратить внимание на разнообразные бобовые, продукты из цельного зерна и соевые продукты.
Кроме того, существуют новые растительные альтернативы, способствующие снижению уровня "вредного" холестерола, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа", — подчеркнул доктор.
Речь идет о растительном молоке и растительной мясной продукции. Следует отметить, что растительное молоко уже прочно закрепилось на прилавках магазинов. Оно лишено животных жиров, но содержит полезные белки. Аналогичные характеристики относятся и к растительной мясной продукции, причем она богата полезными растительными кислотами омега-3 и омега-6.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.