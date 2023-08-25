Врачи в Волгограде вдруг увидели на снимке: женщина 19 лет жила с иглой в животе

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики Волгограда обнаружили швейную иглу в животе пациентки. Об этом сообщает doctorpiter. ru.

Фото: search.creativecommons

О таком аномальном находке стало известно случайно, когда женщину госпитализировали по совершенно другому поводу. В конечном итоге она вспомнила, как игла попала в её организм.

Много лет жительница Волгограда носила внутри себя иглу. Это выяснилось, когда женщину привезли в клиническую больницу №3 с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Диагноз оказался ошибочным.

"Это настоящая мина замедленного действия, ведь игла в любой момент могла начать двигаться внутри брюшной полости и привести к смертельным повреждениям", — сообщили в областном комитете по здравоохранению Волгоградской области

Сюрприз ждал врачей во время обзорной рентгенографии брюшной полости пациентки. На снимках неожиданно обнаружилась игла. Это поразило не только медиков, но и саму женщину. Врачи решили провести операцию немедленно, несмотря на её тяжелое состояние из-за правосторонней пневмонии. Операция прошла успешно.

Под наблюдением рентгеновских снимков хирурги извлекли иглу длиной 5 см из брюшной полости женщины, и, к счастью, она не успела нанести вред важным органам. В настоящее время женщина на поправке и готовится к выписке.

Интересно, что после операции женщина вспомнила, как игла могла попасть в её живот. Это случилось в 2004 году, когда она работала на швейной фабрике. Скорее всего, игла попала в организм тогда и затем постепенно мигрировала внутри и застряла в брюшной полости.

Нейрохирург объяснил, как такое могло случиться, и почему женщина могла долгие годы ничего не подозревать. По мнению Сергея Лавринова, в большинстве случаев инородные предметы не вызывают гнойного воспаления, если находятся не в многофункциональных областях, и организм активирует защитные механизмы.

Таким образом, инородные тела могут сосуществовать с организмом долгое время. История известна и о случаях послевоенного периода, когда пули оставались в сердцах бывших солдат на протяжении многих лет.

"Любое инородное тело со временем обволакивается" — объяснил врач. "Организм, понимая, что ему теперь с этим жить, ограничивает его от родных органов. Но через много лет человек действительно может начать испытывать боль. Почему — никто точно не знает, причин может быть много."

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Семнадцать лет с иглой в животе."