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Journal of Alzheimer's Disease: Ожирение постепенно поедает мозг

1:34
Здоровье

Связь между избыточным весом и болезнью Альцгеймера становится все более очевидной.

Journal of Alzheimer's Disease: Ожирение постепенно поедает мозг
Фото: "my particular Universe (including me)" by brunosan is licensed under CC BY 2.0.

Недавнее исследование, проведенное группой канадских ученых и опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, показало, что избыточный вес, который часто приравнивается к ожирению, может привести к гибели клеток мозга.

Общее воздействие на мозг

Эксперты подчеркивают, что и ожирение, и болезнь Альцгеймера оказывают негативное воздействие на внешний слой мозга. Недавние исследования показали, что процесс разрушения мозга при обоих состояниях сходен.

Особенно это касается областей, ответственных за обучение, память и суждения. Как и при болезни Альцгеймера, избыточный вес способствует повреждению кровеносных сосудов в мозге и накоплению вредных белков, что в конечном итоге приводит к ухудшению состояния мозга.

Важность потери веса и ее воздействие на мозг

Интересно, что исследование также выявило, что потеря лишних килограммов может оказать положительное воздействие на состояние мозга. Ученые из Монреальского неврологического института-больницы Университета Макгилла предположили, что снижение веса может снизить риск нейродегенерации и помочь сохранить когнитивные функции.

Это связано с тем, что избыточный вес также связан с увеличенным риском сердечных заболеваний, диабета 2 типа, астмы, высокого уровня холестерина и различных видов рака.

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Последствия ожирения. Осложнения и сопутствующие заболевания
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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