Мишель Дреруп: Процессы в организме при недосыпе

Даже в течение первых 24 часов без сна начинают проявляться побочные эффекты, которые могут серьезно повлиять на организм.

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Важность этой физиологической потребности расскажет эксперт в области поведенческой медицины сна, Мишель Дреруп.

Сон — это неотъемлемая составляющая нашей жизни, но до сих пор ученые не раскрывают все тайны этого процесса. Однако медицинские специалисты утверждают, что сон играет крайне важную роль в нашем физическом, когнитивном и эмоциональном благополучии.

Именно во время сна происходит процесс восстановления, необходимый для поддержания нашего здоровья, как физического, так и психологического.

Цена бодрствования: Опасности недосыпания

Что происходит с нашим телом, когда мы лишаем его ночного сна? И насколько опасно острое недосыпание для нас и окружающих? Разнообразие реакций на отсутствие сна зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Разные люди по-разному переносят недосыпание, и реакции могут проявляться по-разному. Важно научиться слушать свое тело и реагировать на его сигналы.

Прожить сутки, не спав, — сложная задача, но она дает понять, как важен для нас сон. Первые 24 часа без сна не окажут долгосрочного воздействия на здоровье, однако краткосрочные последствия могут быть серьезными.

Дреруп сравнивает это состояние с наличием 0,1% алкоголя в крови, что практически равно уровню алкоголя, допустимому законом на всей территории России. Неудивительно, что симптомы недосыпания похожи на симптомы интоксикации:

Замедленная реакция

Затрудненная речь и мышление

Плохие решения и суждения

Ухудшение памяти и внимания

Раздражительность

Проблемы с зрением и координацией движений

Дрожь и напряжение мышц

Это еще не все последствия. При недостатке сна активизируются гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин.

Тело пытается компенсировать усталость, вызванную отсутствием сна. С каждым часом без отдыха побочные эффекты недосыпания становятся еще более серьезными.

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Как недостаток сна влияет на здоровье? | DeeaFilm