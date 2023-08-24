Китайские ученые назвали связь частых походов в туалет и сердечного приступа

Современное общество понимает важность заботы о своем здоровье. Но одним из аспектов, которые зачастую упускают из виду, является регулярность дефекации.
Недавнее исследование ученых из Пекинского университета в Китае проливает свет на значимость этого процесса для общего благополучия и выявляет неожиданные взаимосвязи между частотой походов в туалет и здоровьем человека.
Исследование было проведено на протяжении десяти лет и включало наблюдение за дефекацией почти полумиллиона здоровых людей в возрасте от 30 до 79 лет. Оказалось, что регулярная дефекация после каждого приема пищи имеет важное значение для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Ученые выявили, что люди, которые испытывают более одного акта дефекации в день, подвержены повышенному риску развития серьезных заболеваний. Особенно это касается диабета второго типа и заболеваний сердца. Также было установлено, что частота менее трех походов в туалет за неделю может быть связана с возникновением сердечных заболеваний, инсульта и проблем почек.
Однако следует отметить, что норма для каждого человека может быть индивидуальной. Организмы различаются, и привычки опорожнения кишечника могут варьироваться.
Некоторые люди могут иметь регулярные походы в туалет несколько раз в день, в то время как у других это может происходить раз в несколько дней. Главное — не игнорировать сигналы своего организма.
Исследователи также обращают внимание на важность заботы о здоровье кишечника. Недиагностированные заболевания могут привести к серьезным последствиям. Поэтому важно следить за изменениями в частоте и характере дефекации.
Это может быть признаком проблем в пищеварительной системе.
Если вы замечаете частое или, наоборот, редкое опорожнение, стоит обратить внимание на это.
Постоянное чувство усталости может свидетельствовать о нерегулярности пищеварительного процесса.
Этот симптом требует немедленного внимания, так как может быть связан с серьезными заболеваниями.
Если вы теряете вес без видимых причин, стоит проконсультироваться с врачом.
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