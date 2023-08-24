Китайские ученые назвали связь частых походов в туалет и сердечного приступа

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современное общество понимает важность заботы о своем здоровье. Но одним из аспектов, которые зачастую упускают из виду, является регулярность дефекации.

Фото: "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Недавнее исследование ученых из Пекинского университета в Китае проливает свет на значимость этого процесса для общего благополучия и выявляет неожиданные взаимосвязи между частотой походов в туалет и здоровьем человека.

Результаты исследования

Исследование было проведено на протяжении десяти лет и включало наблюдение за дефекацией почти полумиллиона здоровых людей в возрасте от 30 до 79 лет. Оказалось, что регулярная дефекация после каждого приема пищи имеет важное значение для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Ученые выявили, что люди, которые испытывают более одного акта дефекации в день, подвержены повышенному риску развития серьезных заболеваний. Особенно это касается диабета второго типа и заболеваний сердца. Также было установлено, что частота менее трех походов в туалет за неделю может быть связана с возникновением сердечных заболеваний, инсульта и проблем почек.

Важность баланса

Однако следует отметить, что норма для каждого человека может быть индивидуальной. Организмы различаются, и привычки опорожнения кишечника могут варьироваться.

Некоторые люди могут иметь регулярные походы в туалет несколько раз в день, в то время как у других это может происходить раз в несколько дней. Главное — не игнорировать сигналы своего организма.

Заболевания и предупреждение

Исследователи также обращают внимание на важность заботы о здоровье кишечника. Недиагностированные заболевания могут привести к серьезным последствиям. Поэтому важно следить за изменениями в частоте и характере дефекации.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают:

Боль или дискомфорт в животе:

Это может быть признаком проблем в пищеварительной системе.

Изменение туалетных привычек:

Если вы замечаете частое или, наоборот, редкое опорожнение, стоит обратить внимание на это.

Усталость:

Постоянное чувство усталости может свидетельствовать о нерегулярности пищеварительного процесса.

Кровь в кале или из заднего прохода:

Этот симптом требует немедленного внимания, так как может быть связан с серьезными заболеваниями.

Потеря веса:

Если вы теряете вес без видимых причин, стоит проконсультироваться с врачом.

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